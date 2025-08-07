DIARIAMENTE, LABORES DE LIMPIEZA EN EL PRIMER CUADRO DE SOLEDAD SON FORTALECIDAS

– Más de 2,900 kilos de basura se recogen cada día en calles principales del centro de Soledad, gracias a las labores de aseo público que fortalecen la cercanía con la población.

Con el propósito de brindar a las familias soledenses y visitantes espacios limpios, seguros y agradables, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Dirección de Servicios Municipales, refuerza los trabajos de limpieza en el primer cuadro del municipio mediante la recolección manual de residuos sólidos, atendiendo la indicación del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

El titular del área municipal, Antonio Zamarripa Quintero, destacó que diariamente se recolectan alrededor de 2 mil 900 kilos de basura en las principales calles del Centro Histórico, gracias al operativo de barrido manual que se extiende desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche; esta labor cubre vialidades de alta afluencia como Hidalgo, Corregidora, Zaragoza, Porfirio Díaz, Benito Juárez, Lanzagorta, Negrete y Mariano Matamoros, así como la Plaza Principal.

Estas acciones permanentes forman parte de la estrategia de cercanía y atención a las necesidades del municipio, con la cual el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de mantener una imagen urbana digna, que refleje el orgullo de vivir en Soledad.

El Ayuntamiento hace un llamado a la población a mantener limpias las calles, y a reconocer el trabajo del personal de aseo público que, con dedicación diaria, contribuye al bienestar colectivo y fortalece la confianza en un gobierno que escucha y actúa.