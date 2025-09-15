21.2 C
San Luis Potosí
SOLEDAD

DETENCIÓN DE OBJETIVOS PRIORITARIOS, DESTACA GCM DE SOLEDAD EN MESA ESTATAL

By Redacción
lunes, septiembre 15, 2025

* Del 12 al 14 de septiembre se detuvo a más de 100 personas y se acordó fortalecer el trabajo preventivo durante los festejos patrios.

Siguiendo con las indicaciones y prioridad del Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz, la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez se presentó en la Mesa Estatal de Coordinación para la Construcción de la Paz, donde presentó su informe de resultados correspondiente del 12 al 14 de septiembre, en el que se logró la captura de cuatro objetivos prioritarios generadores de incidencia, además de la detención de más de 100 personas.

La reunión fue dirigida, a nombre del Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Estatal (SSPCE), Jesús Juárez Hernández. Por parte de la corporación municipal, su titular, comisario Víctor Aristarco Serna Piña, rindió el siguiente balance correspondiente a las labores propias y conjuntas desplegadas este fin de semana:

* 105 personas detenidas.
* 47 arrestos por faltas administrativas.
* 58 detenidos puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP).
* 162 auxilios atendidos.
* Captura de cuatro objetivos prioritarios con múltiples detenciones y procesos judiciales cumplimentados.
* Se aseguraron 21 dosis de metanfetaminas, 6 bolsas con marihuana, un arma de fuego, 8 cartuchos útiles, una réplica de arma de fuego, un arma de juguete, 9 armas prohibidas, un vehículo con reporte de robo y 300 pesos en efectivo.

En la junta interinstitucional se acordó fortalecer las acciones de vigilancia durante los festejos patrios, la colaboración en los desfiles cívicos, y mantener labores con dispositivos específicos, tanto los que se efectúan en colaboración como los que cada dependencia realiza.

La mesa se integró por representantes del Gobierno Federal, el Centro Nacional de Inteligencia, Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Fiscalía General de la República (FGR), FGESLP, Policía de Investigación (PDI), Guardia Civil Estatal, Guardia Civil Estatal División Caminos, Guardia Civil de Villa de Pozos, así como de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPC) de la capital.

