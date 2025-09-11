DESDE SU INICIO DE OPERACIONES EN SOLEDAD, GRUPO “PANTERAS” DE LA GCM REPORTA RESULTADOS POSITIVOS

* Más de 50 personas detenidas y 17 vehículos recuperados en dos meses, reflejan la eficiencia de este grupo motorizado en la prevención del delito.

El Grupo “Panteras” de la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez ha demostrado, en sus primeros dos meses de operación, resultados sobresalientes en la prevención del delito y la recuperación de vehículos robados, esta unidad motorizada de alto desempeño se especializa en patrullajes y acciones preventivas, fortaleciendo la seguridad y protegiendo a las familias del municipio, cumpliendo con la visión del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

Desde su conformación a finales de junio, el Grupo “Panteras” ha recorrido calles, andadores y colonias estratégicas, logrando intervenciones rápidas ante incidentes y reforzando la prevención del delito, la movilidad que brindan sus motocicletas permite una cobertura ágil y eficiente, lo que se ha traducido en respuestas inmediatas ante situaciones de riesgo, y aumentando la seguridad en distintos puntos de Soledad.

Durante este periodo se ha logrado detener a más de 50 personas, puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Fiscalía General de la República (FGR), incluyendo cinco objetivos prioritarios relacionados con la violencia en la región; además, han recuperado varias unidades vehiculares con reporte de robo, y se realizaron decomisos de estupefacientes, evidenciando la efectividad y compromiso de la unidad en la protección de la ciudadanía.

Por encomienda del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, la Guardia Civil Municipal mantiene un enfoque cercano con las y los soledenses, priorizando la seguridad en todas las colonias y sectores vulnerables; la creación y operación del Grupo “Panteras” refuerza esta estrategia, combinando especialización, proximidad y atención directa a la población, y consolidando a Soledad de Graciano Sánchez como un municipio seguro y en constante transformación.