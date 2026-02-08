DELEGACIONES SOLEDENSES AVANZAN CON APOYO MUNICIPAL EN OLIMPIADAS NACIONALES CONADE 2026

– Más de 250 atletas soledenses recibieron uniformes oficiales por parte del Ayuntamiento, fortaleciendo su participación en disciplinas como ajedrez, handball y voleibol en la etapa estatal que se desarrolla en San Luis Potosí.

Soledad de Graciano Sánchez refuerza su presencia deportiva en las Olimpiadas Nacionales de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) 2026, al respaldar a más de 250 jóvenes atletas que participan en la etapa estatal, gracias a la entrega de uniformes realizada por el Ayuntamiento, a través de la Coordinación de Deporte Municipal, que permitió que las delegaciones soledenses compitan dignamente en disciplinas como ajedrez, handball, voleibol de sala, fútbol, atletismo, boxeo y tae kwon do, en distintas sedes de San Luis Potosí, fortaleciendo así el orgullo y la identidad deportiva del municipio, con el respaldo sensible y cercano del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

Durante la entrega de la segunda parte de uniformes, el coordinador de Deporte Municipal, Hugo Esquivel Montoya destacó que este apoyo es resultado de una política clara de cercanía con la juventud: “Gracias al soporte que nos brinda el Alcalde Juan Manuel Navarro estamos entregando esta segunda etapa de uniformes para que nuestros jóvenes compitan en la Olimpiada Nacional CONADE 2026; seguimos apoyándolos para que sean dignos representantes de Soledad y continúen formándose con disciplina y responsabilidad”, señaló.

Las entregas de uniformes se desarrollaron en dos fines de semana, beneficiando a alrededor de 250 deportistas, de los cuales cerca de 100 recibieron su uniforme en esta última etapa de entrega, lo que permitió atender de manera ordenada a las distintas disciplinas; durante los últimos días, las y los jóvenes soledenses han participado, compitiendo ayer en la disciplina de ajedrez, este día en handball, y la semana pasada en pruebas como fútbol varonil y femenil, voleibol de playa, atletismo y boxeo, registrando avances importantes hacia las siguientes etapas de competencia.

De esta manera, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez refrenda su compromiso institucional de escuchar y atender a la juventud, manteniéndose cerca de quienes practican el deporte como un proyecto de vida, y hace un llamado a las y los jóvenes a seguir participando con orgullo, esfuerzo y responsabilidad, seguros de que contarán con el acompañamiento y apoyo de un gobierno que cree en su talento y en su futuro.