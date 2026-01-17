“DE SITIO EN ABANDONO A ESPACIO FAMILIAR”, VECINOS CELEBRAN Y AGRADECEN RESCATE DE PLAZA HUASTECOS

– Para hacer ejercicio, convivir en familia, o llevar a los más pequeños a jugar, la colonia Hogares Ferrocarrileros segunda sección hoy cuenta con un espacio para disfrutar en familia.

Tras la rehabilitación y entrega realizada por el Acalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz, del Parque urbano y Plaza Los Huastecos, las y los vecinos de Hogares Ferrocarrileros segunda sección, fueron testigos de la transformación de este espacio antes olvidado y con problemas, en un lugar que mejorará la vida diaria de la colonia, porque ahora este parque podrá disfrutarse para hacer ejercicio, convivir en familia y ver a niñas, niños, jóvenes y adultos mayores ejercitándose o jugando sanamente.

Margarita Gracia, vecina beneficiaria de 71 años de edad agradeció el cambio y reconoció la cercanía del Alcalde con la colonia: “Era algo que estaba completamente olvidado, pero que bueno que se haya hecho algo. Para mí que apenas y nunca había hecho ejercicio es algo que me sirve, es para mi salud” expresó tras solicitar a “la juventud que viene, que cuide” porque el Parque es para el uso de todos los colonos.

Con el mismo ánimo, Julio Turrubiartes, consideró la transformación del espacio como “magnífico para hacer ejercicio, para aflojar las piernas” considerando que antes era un lugar con graves problemas: “Duele decirlo pero, era un centro de vicios y hoy veo un cambio muy radical. Cuando se pueda por el trabajo, voy a traer a mis nietos un rato a divertirse, y bienvenidos todos los de la colonia y todos los que nos gusta un poquito hacer ejercicio” destacó.

El cambio también fue notado por Carlos Ruiz, quien explicó que desde hace muchos años no se veía algo así, señaló que es el primer gobierno que realmente ha hecho algo, lo cual agradeció porque se necesitaba un lugar para que los niños pudieran jugar y también para estar con los amigos de manera segura, alejarlos de las pandillas: “Alejará a los jovenes de hacer cosas malas. Mejor que vengan a jugar o ejercitarse”.

Finalmente, Alejandra Hernández compartió su alegría por los arreglos en el área de juegos infantiles, al comentar que ahora es un espacio adecuado para disfrutar en familia: “Trataré de traer a mi hijo para ejercitemos juntos. Estoy muy contenta de que se haya hecho este rescate porque la verdad ya estaba muy deteriorado” precisó luego reconocer la atención y la cercanía del alcalde municipal por escuchar las demandas de los vecinos.

Con la transformación de este Parque Urbano, las familias de Hogares Ferrocarrileros externaron su agradecimiento al Gobierno Municipal que atiende y toma en cuenta sus demandas y trabaja de la mano con la ciudadanía para dignificar espacios y hacerlos lugares seguros para promover la convivencia familiar e impulsar el deporte y la cercanía.