CORREDORES YA SE INSCRIBEN A LA CARRERA ATLÉTICA DE LA ENCHILADA 2026

* La Coordinación de Deporte Municipal habilitó diversos puntos de inscripción para facilitar la participación ciudadana en este evento que fortalece el tejido social y mantiene al gobierno cerca de la gente.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Coordinación de Deporte Municipal, invita a la ciudadanía a participar en la tradicional Carrera Atlética de la Enchilada, que se realizará el próximo domingo 29 de marzo, a fin de fortalecer la activación física y la sana convivencia entre las familias del municipio, como parte de la estrategia de cercanía social que promueve una vida saludable y espacios de encuentro para niñas, niños, jóvenes y personas adultas mayores, que ha instruido el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

El costo de inscripción es de 150 pesos e incluye kit con playera conmemorativa, termo, número oficial y medalla de participación; próximamente se darán a conocer las fechas y puntos de entrega de los paquetes, con los que el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de escuchar y atender a la población, a través de eventos que fortalecen el tejido social y mantienen al Ayuntamiento cerca de la gente.

Las y los interesados pueden inscribirse diversos puntos que han sido habilitados para facilitar el acceso a la ciudadanía en la zona metropolitana, como: la Presidencia Municipal de Soledad; la Oficina de Deportes de Soledad de Graciano Sánchez, ubicada en Negrete 106 altos; en Sweet Vegan, en Nereo Rodríguez Barragán 1385; en Balam, en Avenida Colorines 532, Prados; y en Teigsa, en Acerina 1372, colonia Valle Dorado.

También están disponibles registros en La Pape, en Damián Carmona 1295; en Salvajes Outdoors, en avenida Chapultepec número 1000, Plaza Macul interior 13; en Dulcería La Estrella, en Segunda Oriente 222, Abastos, y en avenida Fleming 2518, colonia Progreso; así como en Bike Store, en avenida Cordillera de los Himalaya 749, Lomas cuarta sección.

El Ayuntamiento reitera la invitación a sumarse a esta fiesta deportiva que fortalece la identidad y el orgullo soledense, para mayores informes, la ciudadanía puede consultar las redes oficiales del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez.