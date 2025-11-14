CONTRIBUYENTES SOLEDENSES RESPONDEN POSITIVAMENTE A PROGRAMA DE DESCUENTOS EN RECARGOS POR IMPUESTO PREDIAL

– El programa municipal de regularización del impuesto predial, ya registra más de dos millones de pesos recaudados del 3 al 13 de noviembre, y continúa ofreciendo descuentos escalonados para viviendas y lotes baldíos.

A 10 días de haber iniciado el programa de descuentos en multas y recargos por el pago del Impuesto Predial, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez ha logrado recaudar poco más de dos millones de pesos, con una respuesta ciudadana que confirma la confianza en las facilidades impulsadas desde el 3 de noviembre; esta recaudación demuestra el compromiso del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz con las familias y sectores vulnerables, al acercar los servicios y ofrecer beneficios reales que permiten regularizar y proteger su patrimonio.

La directora de la Dirección de Catastro Municipal, Mayela Monserrat Martínez Martínez destacó que “estos primeros días de operación del programa han demostrado que la ciudadanía responde cuando se les ofrece una opción de apoyo real y cercana, e invitó a que más familias aprovechen los descuentos, regularicen su situación y contribuyan al bienestar común”.

El programa contempla descuentos escalonados, que hasta este 15 de noviembre aplica 100 por ciento de descuento en multas y recargos para viviendas y 50 por ciento para lotes baldíos, estén cercados o no; del 17 al 29 de noviembre serán 60 por ciento para viviendas y 30 por ciento para lotes baldíos; y del 1 al 16 de diciembre se aplicará 40 por ciento de descuento en viviendas y 15 por ciento en lotes baldíos.

Durante todo este periodo se mantienen seis puntos de cobro fijos y móviles, incluyendo módulos del Catastro Móvil ubicados en colonias del municipio, lo que facilita la regularización sin que las familias tengan que desplazarse lejos.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, reitera su compromiso de servir de manera cercana, eficiente y responsable, y hace un llamado a todas las personas para que aprovechen los beneficios vigentes, regularicen su impuesto Predial y, de esta forma, se fortalezcan los servicios públicos que se brindan en favor de la población.