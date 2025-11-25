CONTINÚAN DESCUENTOS EN RECARGOS POR IMPUESTO PREDIAL PARA LOS SOLEDENSES

– Catastro Municipal mantiene módulos fijos y móviles para facilitar el pago del predial con descuentos de hasta el 60% antes del 30 de noviembre.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez exhorta a las familias a acudir a los distintos puntos de recaudación y aprovechar los descuentos vigentes en multas del impuesto predial, a fin de apoyar la economía local y fortalecer la cercanía con la población; la Dirección de Catastro Municipal informó que actualmente se aplica un 60 por ciento de descuento para casas-habitación y 30 por ciento para terrenos baldíos, beneficios disponibles hasta el 30 de noviembre.

La directora de Catastro, Mayela Monserrat Martínez Martínez destacó que la respuesta ciudadana se intensifica durante los últimos días de noviembre y los primeros de diciembre, etapa en la que se espera alcanzar la meta de alrededor de 8 millones de pesos de recaudación. “Invitamos a las y los contribuyentes a acercarse; estamos para escucharles y atenderles, y estos descuentos representan un alivio importante para muchos hogares”, expresó.

Los pagos pueden realizarse en la cabecera municipal, en calle Blas Escontria #832 y calle Negrete 106-A de 8 a 15 horas, zona centro; en el salón de usos múltiples de la colonia La Virgen; en Ignacio Zaragoza 371 en Quintas de la Hacienda III, además de los módulos de Catastro Móvil instalados en distintas colonias y en Bodega Aurrera Los Pinos; la funcionaria señaló que la mayor parte de los movimientos corresponde a viviendas, mientras que los lotes baldíos implican montos más elevados.

El Gobierno Municipal reiteró su compromiso de mantenerse cercano a la ciudadanía, ofreciendo alternativas que faciliten el cumplimiento de sus obligaciones y aseguren servicios eficientes para beneficio de todas y todos.