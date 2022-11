Continúa con gran éxito la apertura de nuevos consultorios médicos gratuitos en Soledad  

El objetivo de estos consultorios es apoyar a la población que se encuentra en vulnerabilidad y que no tiene fácil acceso a un servicio de atención médica.

Soledad de Graciano Sánchez; SLP.- Con la finalidad de apoyar a la población en condición de vulnerabilidad económica que requiere de servicios médicos de calidad, la alcaldesa de Soledad de Graciano Sánchez, Leonor Noyola Cervantes, acompañada de la Presidenta del Sistema Municipal DIF, María del Pilar Cardona Reyna y de otros integrantes del gabinete municipal, dio apertura al consultorio médico gratuito ubicado en la calle Porfirio Díaz No. 255 en cabecera municipal.

En este centro de atención médica, se brindará un servicio de calidad y calidez en beneficio de la ciudadanía que habita esta zona del municipio, a quienes les es complicado tener acceso a servicios de salud, como lo son consultas médicas y adquisición de medicamentos para cumplir con su tratamiento.

Por instrucciones de la jefa de gobierno municipal, en este consultorio se apoyará a la población para llevar a cabo el control en enfermedades crónico, degenerativas como diabetes mellitus, hipertensión arterial, entre otras.

Durante la apertura de este nuevo centro de atención a la población, se contó con la participación de la Jurisdicción Sanitaria No. 1 que apoyo con un módulo de vacunación contra la influenza estacional para adultos mayores de 60 años, niños de 6 meses a 5 años, personas con comorbilidad y vacunación de esquema para menores de edad.

Durante su intervención, la alcaldesa de Soledad de Graciano Sánchez, Leonor Noyola Cervantes, se dijo contenta de dar apertura a un nuevo centro de atención médica, lo cual permitirá ayudar a la población en general, especialmente a las personas de la tercera edad, quienes requieren de atención permanente sin tener que desplazarse a sitios alejados.

“En estos consultorios se podrá atender a toda la población que padece de enfermedades crónico degenerativas, ahora no se tendrán que ir hasta el hospital a temprana hora y con frío, aquí tendrán el consultorio que operará de 8 de la mañana a tres de la tarde, ahora si no hay pretexto para no irse a checar”, señaló.

Agregó que su gobierno continuará brindado apoyo a quienes más lo necesitan, a la par agradeció a la ciudadanía por confiar en un proyecto de gobierno que Sigue Adelante dando resultados en favor de las y los soledenses.

