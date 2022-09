Consultorios gratuitos de SGS fueron sometidos a rehabilitación integral  

No se descarta la apertura de nuevos consultorios médicos gratuitos en territorio soledense.

Soledad de Graciano Sánchez; SLP.- Con el objetivo de fortalecer el cuidado a la salud de las y los soledenses, la alcaldesa, Leonor Noyola Cervantes, señaló que, se trabaja en la rehabilitación integral de los consultorios médicos gratuitos ubicados en diferentes puntos de la localildad.

La alcaldesa detalló que, el bienestar físico y mental de las y los ciudadanos soledenses les permitirá desarrollar plenamente sus actividades, además de contribuir a ser más productivos en el ámbito laboral y personal.

La jefa de gobierno soledense indicó que, en estos momentos el Ayuntamiento ha abierto la contratación de médicos a fin de que sean ellos los que atiendan a la población que se acerca de forma continua a estos centros de atención médica.

No descartó la posibilidad de abrir nuevos consultorios próximamente en otros puntos de la localidad, esto con el fin de llevar atención médica a quien más lo necesita.

“Vamos a continuar con la atención. La gente nos ha solicitado esta atención porque esto ayuda a las personas que no tienen los ingresos necesarios para acudir a un médico particular. Si el sector salud nos quiere apoyar nosotros lo aplaudiríamos vamos a iniciar con los que ya teníamos pero no se descarta abrir más”, concluyó.

