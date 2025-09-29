CONSOLIDAN RICARDO GALLARDO Y JUAN MANUEL NAVARRO APOYO SIN LÍMITES EN SOLEDAD

• El Gobernador Ricardo Gallardo Cardona constató los avances para las familias soledenses, durante el Primer Informe de Resultados del alcalde de Soledad de Graciano Sánchez.

Al atestiguar el Primer Informe de Resultados del Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez Juan Manuel Navarro Muñiz, el Gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona, destacó que con unidad se sigue consolidando un cambio total en el municipio, con lo que por fin se dejan atrás, décadas de abandono de la herencia maldita y, se sigue construyendo el mejor municipio de todo el Estado.

El Mandatario potosino recordó que se han destinado más de tres mil millones de pesos en obras estratégicas, consolidando a Soledad como un municipio moderno y con futuro y subrayó que hoy se construyen obras sin límites que garantizan bienestar a las familias soledenses.

Gallardo Cardona afirmó que Soledad fue pionero en romper con el neoliberalismo en San Luis Potosí y en recuperar el acceso a servicios básicos, salud y educación. Anunció la creación del parque Tangamanga III como nuevo pulmón verde, además de las primeras lavanderías gratuitas. Destacó obras como el Territorio Atleti Potosí, el mega puente del Circuito Potosí y la ampliación del bulevar Río Santiago.

Asimismo, destacó la creación de nuevos espacios públicos con el segundo parque lineal más grande de México en la colonia Hogares Populares, además del arranque del parque Circuito Potosí–Cactus además de la construcción del Hospital y Refugio para mascotas Huellitas, entre muchas obras y acciones más.