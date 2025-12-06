CONSOLIDADA, RED MUNICIPAL DE PURIFICADORAS GRATUITAS EN SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCaHEZ

– Se entregan de 3 a 5 garrafones de agua purificada por familia cada semana.

– El impacto social de este programa ha reafirmado la política social en favor de grupos vulnerables, un referente a nivel estatal.

Soledad de Graciano Sánchez es el único municipio de San Luis Potosí, que cuenta con una red municipal de purificadoras gratuitas, un proyecto que emerge de las políticas sociales que han priorizado los últimos gobiernos gallardistas en favor de grupos vulnerables para garantizar el bienestar y los servicios primarios y esenciales la población.

Actualmente, esta red municipal se ha consolidado con el funcionamiento de cerca de 50 plantas potabilizadoras de agua en toda la demarcación, instaladas en colonias y comunidades rurales, para entregar a las familias beneficiarias de 3 a 5 garrafones por semana. Esta red se ha fortalecido en la administración del Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, con dos nuevas plantas nuevas en las colonias Villas del Sol y Hogares Obreros.

Estas purificadoras atienden una de las demandas básicas de los hogares, como es el agua para consumo humano y para la realización de actividades primarias de alimentación y limpieza. Es un programa de alto impacto social, que responde a un derecho fundamental, como lo es, el acceso digno y oportuno al agua para el desarrollo comunitario y personal de todas y todos.

En el próximo año 2026, el Gobierno Municipal plantea la apertura de más purificadoras, reafirmando su visión de mantenerse cercano a la ciudadanía, escuchar y atender sus necesidades, impulsando acciones que transformen la vida de la comunidad así como garantizar servicios públicos de calidad para la ciudadanía.