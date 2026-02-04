CONSOLIDA INMUVISO DE SOLEDAD POLÍTICA DE CERCANÍA Y CERTEZA PATRIMONIAL CON ASESORÍAS GRATUITAS

* El Gobierno de Soledad, a través del INMUVISO, avanza en la regularización de 104 colonias para garantizar que el patrimonio de los sectores más vulnerables cuente con respaldo legal y escrituras propias.

Siguiendo con el firme compromiso de brindar certeza jurídica y bienestar a las familias soledenses, el Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, a través del Instituto Municipal de la Vivienda (INMUVISO), intensifica acciones de regularización y escrituración en 104 colonias que por años carecieron de respaldo legal; este esfuerzo es impulsado directamente por el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, quien bajo una política de cercanía y puertas abiertas, ha priorizado que el progreso llegue a todos los sectores del municipio, asegurando que ninguna familia se quede atrás en el proceso de obtener el título de propiedad que garantice certeza patrimonial.

La titular del INMUVISO, Daiana Anahí Rosas Rodríguez, informó que para este 2026 se integraron al procedimiento de regularización colonias como Valle de los Olivos, Fraccionamiento Noyola, Francisco Villa, Alpes de San Pedro y Fraccionamiento del Monte, que se suman a un padrón total que beneficia a aproximadamente 7 mil familias.

«Nuestra meta para este año es entregar entre 300 y 400 escrituras, es un trabajo coordinado donde funcionamos como intermediarios para que las familias obtengan su certeza jurídica, hacemos un llamado a las y los beneficiarios a que se acerquen y confíen en el proceso institucional, evitando caer en engaños de falsos gestores», puntualizó la funcionaria.

Destacó que el proceso de regularización es integral y requiere de una estrecha colaboración entre dependencias municipales y estatales como Dirección de Catastro, Desarrollo Urbano, el Registro Público de la Propiedad y Notarías; para integrar una colonia al programa, el INMUVISO cumple con una ruta estratégica que inicia con la validación de la voluntad del propietario original y una antigüedad de posesión de al menos cinco años; posteriormente, se ejecutan levantamientos topográficos para validar vialidades y, finalmente, se somete a aprobación ante el Cabildo, este esquema otorga un número de identificación y clave catastral a cada predio, y transforma a las familias en contribuyentes activos, permitiendo que el Ayuntamiento proyecte y mejore los servicios básicos que elevan la plusvalía de sus hogares.

El Gobierno Municipal enfatiza que el INMUVISO no genera costos adicionales a los estipulados en su manual de procedimientos, funcionando exclusivamente como un facilitador para que el beneficio llegue a bajo costo, por ello, se exhorta a las y los soledenses a evitar intermediarios y denunciar cualquier solicitud de pago por firmas o reconocimientos externos, acudiendo directamente a las oficinas del instituto ubicadas en Blas Escontria No. 832 Planta Alta Interior 6 para recibir asesoría gratuita y oficial.