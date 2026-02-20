CONSOLIDA AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD ACCIONES PARA GARANTIZAR A LAS FAMILIAS SEGURIDAD PATRIMONIAL Y RESPALDO JURÍDICO

• El Instituto Municipal de la Vivienda informó avances en documentación notarial para fraccionamientos Noyola y Valle de los Olivos, así como la aprobación unánime de la Cuenta Pública 2025.

Un total de 120 familias de los fraccionamientos Noyola y Valle de los Olivos obtendrán certeza jurídica sobre su patrimonio este año, tras los avances en la elaboración y conclusión del documento protocolario ante notario de actas de notificación, informó el Instituto Municipal de la Vivienda de Soledad de Graciano Sánchez (INMUVISO) durante su Séptima Sesión Ordinaria del Consejo de Administración, que fue encabezada por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, quien ha instruido consolidar acciones que brinden seguridad patrimonial y respaldo directo a las familias del municipio.

Durante el informe de actividades de diciembre de 2025 y enero de 2026, la titular del INMUVI, Daiana Anahí Rosas Rodríguez, detalló que 160 ciudadanos recibieron atención personalizada respecto al estado que guardan sus procesos de escrituración, reflejo de un gobierno cercano que escucha y atiende de manera directa a quienes buscan regularizar su patrimonio.

Así mismo, destacó que el Instituto mantiene como prioridad acompañar a las y los soledenses en cada etapa de sus trámites: “Nuestro compromiso es garantizar certeza jurídica y procesos claros, para que cada familia tenga tranquilidad sobre su vivienda”, expresó, reafirmando que el Ayuntamiento continúa trabajando bajo una línea de cercanía social y resultados concretos.

En el desarrollo de la sesión también se aprobó por unanimidad la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2025, así como por mayoría los estados financieros del cuarto trimestre y sus modificaciones presupuestales, fortaleciendo la transparencia y el manejo responsable de los recursos públicos destinados a vivienda.