CONFIANZA EMPRESARIAL CONFIRMA AVANCE DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ

– Reconocen el crecimiento económico y urbano del municipio, así como la disposición del gobierno municipal para impulsar nuevas inversiones y generar empleos.

La iniciativa privada refrendó su confianza en el liderazgo del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, y reconoció el impacto positivo de su primer año de gestión en Soledad de Graciano Sánchez, destacando que el municipio ha experimentado un crecimiento económico y urbano sin precedentes, y que la cercanía y disposición del Gobierno Municipal ha generado un entorno favorable para nuevas inversiones y oportunidades de empleo.

Fernando Díaz de León Cardona, presidente de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (CANACO-SERVYTUR), señaló que el dinamismo del municipio abre oportunidades únicas para consolidarlo como un motor económico en la región.

“La CANACO-SERVYTUR reconoce el primer año de gestión del presidente Juan Manuel Navarro Muñiz en Soledad de Graciano Sánchez, un municipio marcado por el crecimiento urbano acelerado, valoramos la disposición al diálogo que ha mostrado esta administración municipal con el sector empresarial, lo que ha permitido avanzar en temas de interés común”, afirmó, subrayando la apertura a nuevas inversiones y la colaboración continua entre el sector privado y el gobierno local.

Eder Rodríguez, administrador de Plaza Citadina, coincidió en que el respaldo del Alcalde ha sido determinante para atraer marcas nacionales e internacionales y fortalecer el desarrollo comercial de Soledad.

“Mis felicitaciones al Alcalde que la verdad ha trabajado de muy buena manera en este primer año, ha realizado un trabajo excepcional, se nota su trabajo con el crecimiento del municipio; hemos tenido bastante apoyo de su parte para lograr este proyecto tan grande aquí en Soledad de Graciano Sánchez”, comentó, refiriéndose a la apertura de nuevas tiendas, bancos, restaurantes y servicios que consolidan la plaza como un centro de actividad económica.

El reconocimiento de estos empresarios demuestra la transformación que impulsa el Gobierno Municipal, en donde la inversión, la generación de empleos y la planeación urbana se combinan con la cercanía a las familias, jóvenes y sectores vulnerables, permitiendo que Soledad de Graciano Sánchez se proyecte como un municipio sin límites, donde el desarrollo económico y social avanza de manera ordenada, equilibrada y sostenible.