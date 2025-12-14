CONFERENCIA “GÉNERO Y DISCAPACIDAD” REFUERZA LA CERCANÍA Y EL SERVICIO PÚBLICO EN FUNCIONARIOS SOLEDENSES

– Servidores públicos del Ayuntamiento participó en una conferencia dirigida por Berenice Castillo Cortés, que subraya la importancia de integrar la perspectiva de género y discapacidad en cada área gubernamental.

Con un llamado firme a fortalecer la inclusión desde el servicio público, el Auditorio Municipal de Soledad de Graciano Sánchez fue sede de la conferencia “Género y Discapacidad”, impulsada por la Instancia Municipal de las Mujeres, encabezada por Berenice Castillo Cortés, del área de Empoderamiento del Centro de Justicia para las Mujeres; la capacitación reunió a cerca de 90 funcionarias y funcionarios para profundizar en la atención accesible, digna y cercana hacia los sectores que enfrentan mayores desigualdades, atendiendo las instrucciones del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

La ponente subrayó los desafíos que enfrentan las mujeres con discapacidad ante múltiples capas de desigualdad. “Hablar de género y discapacidad es hablar de realidades que se acumulan; cuando desconocemos estas intersecciones, generamos barreras que afectan directamente la vida de las mujeres, y capacitar a quienes atienden a la población es indispensable para garantizar una verdadera inclusión”, expresó la ponente.

La exposición resaltó las múltiples interseccionalidades que viven las mujeres con discapacidad, quienes lidian con barreras físicas, brechas de desigualdad, techos de cristal, pisos pegajosos y episodios de violencia institucional derivados del desconocimiento; el encuentro fortaleció la escucha de sus narrativas e impulsó la adecuación de políticas públicas que garanticen un trato digno y sensible en cada servicio hacia las familias soledenses.

A lo largo de la ponencia se abordaron conceptos clave como género, discapacidad y accesibilidad; las obligaciones del funcionariado para atender sin discriminación; así como ejemplos de buenas prácticas que consolidan un gobierno que escucha, atiende y se mantiene cercano a la población; la ponente subrayó que este tipo de ejercicios coloca al municipio a la vanguardia en la sensibilización institucional.

El Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez reafirma su compromiso de impulsar acciones que fortalezcan la inclusión y la igualdad, desde cada área se impulsa una administración que escucha, acompaña y se mantiene cercana a las familias, con políticas públicas que priorizan la dignidad, el acceso pleno a derechos y la eliminación de cualquier forma de discriminación.