14 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
SOLEDAD

CONFERENCIA “GÉNERO Y DISCAPACIDAD” REFUERZA LA CERCANÍA Y EL SERVICIO PÚBLICO EN FUNCIONARIOS SOLEDENSES

By Redacción
95
domingo, diciembre 14, 2025

– Servidores públicos del Ayuntamiento participó en una conferencia dirigida por Berenice Castillo Cortés, que subraya la importancia de integrar la perspectiva de género y discapacidad en cada área gubernamental.

Con un llamado firme a fortalecer la inclusión desde el servicio público, el Auditorio Municipal de Soledad de Graciano Sánchez fue sede de la conferencia “Género y Discapacidad”, impulsada por la Instancia Municipal de las Mujeres, encabezada por Berenice Castillo Cortés, del área de Empoderamiento del Centro de Justicia para las Mujeres; la capacitación reunió a cerca de 90 funcionarias y funcionarios para profundizar en la atención accesible, digna y cercana hacia los sectores que enfrentan mayores desigualdades, atendiendo las instrucciones del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

La ponente subrayó los desafíos que enfrentan las mujeres con discapacidad ante múltiples capas de desigualdad. “Hablar de género y discapacidad es hablar de realidades que se acumulan; cuando desconocemos estas intersecciones, generamos barreras que afectan directamente la vida de las mujeres, y capacitar a quienes atienden a la población es indispensable para garantizar una verdadera inclusión”, expresó la ponente.

La exposición resaltó las múltiples interseccionalidades que viven las mujeres con discapacidad, quienes lidian con barreras físicas, brechas de desigualdad, techos de cristal, pisos pegajosos y episodios de violencia institucional derivados del desconocimiento; el encuentro fortaleció la escucha de sus narrativas e impulsó la adecuación de políticas públicas que garanticen un trato digno y sensible en cada servicio hacia las familias soledenses.

A lo largo de la ponencia se abordaron conceptos clave como género, discapacidad y accesibilidad; las obligaciones del funcionariado para atender sin discriminación; así como ejemplos de buenas prácticas que consolidan un gobierno que escucha, atiende y se mantiene cercano a la población; la ponente subrayó que este tipo de ejercicios coloca al municipio a la vanguardia en la sensibilización institucional.

El Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez reafirma su compromiso de impulsar acciones que fortalezcan la inclusión y la igualdad, desde cada área se impulsa una administración que escucha, acompaña y se mantiene cercana a las familias, con políticas públicas que priorizan la dignidad, el acceso pleno a derechos y la eliminación de cualquier forma de discriminación.

Artículo anterior
Suman esfuerzos Federación, Estado y Gobierno de la Capital por la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos
Artículo siguiente
PROTECCIÓN CIVIL DE SOLEDAD INFORMA SALDO FAVORABLE EN USO DE PIROTECNIA POR EL 12 DE DICIEMBRE
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.