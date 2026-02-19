CONCIERTO DE GUITARRAS Y VOCES QUE DESPIERTAN RECUERDOS LLEGAN AL TEATRO DE SOLEDAD

* Este sábado 21 de febrero, el Teatro de Soledad será escenario de una velada romántica con Labios Rojos, Rondalla COBACH 01 y Voces y Guitarras de San Luis Potosí, para fortalecer la convivencia familiar y el talento local.

Con un ambiente íntimo y emotivo, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través de la Dirección de Cultura y Turismo Municipal, presenta este sábado 21 de febrero una velada especial en el Teatro y Centro Cultural «Doroteo Arango», con la participación de “Labios Rojos”, “La Rondalla COBACH 01” y “Voces y Guitarras de San Luis Potosí”, con una propuesta cultural que fortalece la convivencia familiar y acerca espectáculos de calidad a la población, cumpliendo con la visión de un gobierno cercano.

Impulsado por la directriz del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, el Gobierno Municipal consolida espacios dignos y accesibles para que jóvenes, adultos mayores y familias completas disfruten del talento local en un entorno seguro y de primer nivel, reafirmando que la cultura es una herramienta para unir y fortalecer a la población.

El director de Cultura y Turismo Municipal, Felipe Cárdenas Quibrera, destacó que esta velada tendrá un costo accesible de 50 pesos: “Queremos que el público viva una noche que toque el corazón, que recuerde, que se emocione y que valore el talento potosino; en Soledad trabajamos para que la cultura esté al alcance de todas y todos”.

Los boletos están disponibles en la Casa de Cultura los lunes, miércoles y viernes de 15:00 a 19:00 horas, en el Teatro de Soledad los martes y jueves de 17:00 a 19:00 horas y también el día del evento. El Ayuntamiento reafirma su compromiso de mantenerse cercano a la ciudadanía, promoviendo actividades que fortalecen la identidad, el encuentro y la vida cultural en Soledad.