SOLEDAD

CON UN 90% DE CULMINACIÓN, PAVIMENTACIÓN DE 6 CALLES EN RIVAS GUILLÉN 5TO PLANO: NAVARRO MUÑIZ

lunes, septiembre 22, 2025

– El Alcalde constató que cinco calles alcanzan casi el 100% de trabajos, mientras que la calle Constitución de 1857, la más extensa, registra el 85% de progreso.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, realizó un recorrido por las seis calles que se rehabilitan con concreto hidráulico en la colonia Rivas Guillén Quinto Plano, donde constató un avance general del 90 por ciento; un proyecto integral que inició en el mes de abril y que transformará la movilidad y la calidad de vida de más de 10 mil habitantes, con trabajos que contemplan, además, de sustitución de líneas de drenaje sanitario y agua potable, banquetas, guarniciones, alumbrado público, pintura y señalética.

Durante la supervisión, el Alcalde destacó que cinco de las seis calles intervenidas en conjunto con el Gobierno del Estado, ya registran un avance del 95 por ciento, quedando pendientes únicamente la señalética, pintura y limpieza final; en el caso de la calle Constitución de 1857, la más extensa del proyecto con más de 800 metros lineales, se lleva un 85 por ciento de progreso, pues aún está en curso un tramo de pavimentación que concluirá esta misma semana.

“Estamos cumpliendo con nuestra palabra y acercando el bienestar a las familias de sectores que por años fueron olvidados; hoy, las y los soledenses tienen la certeza de que su Gobierno escucha, atiende y responde con hechos”, afirmó Navarro Muñiz.

La rehabilitación de las calles Constitución de 1857, Cañaveral, Cristóbal Vázquez, Los Loredo, Magueyes y Del Maíz representa una inversión superior a los 38 millones de pesos, con lo que se mejora de manera sustancial la infraestructura urbana, la seguridad vial y la movilidad en esta zona estratégica del municipio.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal, reafirma su compromiso de cercanía con la ciudadanía, y garantiza un entorno más seguro y digno para las familias de Rivas Guillén Quinto Plano, marcando un cambio significativo en el desarrollo urbano de Soledad de Graciano Sánchez.

