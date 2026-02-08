CON UN 75% DE AVANCE, COLECTOR PLUVIAL EN PRIVADAS DE LA HACIENDA SE PROYECTA COMO OBRA DE ALTO BENEFICIO SOCIAL

– La obra hidráulica se construye conforme a lo programado y permitirá reducir riesgos de inundación, atendiendo una necesidad prioritaria de las familias previo a la temporada de lluvias, afirmó el edil, Juan Manuel Navarro Muñiz.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, dio a conocer que la construcción del colector pluvial en la colonia Privadas de la Hacienda, al oriente del municipio, presenta un significativo avance de entre 70 y 75 por ciento, una obra prioritaria para reducir riesgos de inundación y brindar tranquilidad a las familias, de cara a la próxima temporada de lluvias, que además dará seguridad y protección económica a cientos de comercios que se ubican en la zona.

Con información de la Dirección de Infraestructura Municipal, el edil afirmó que actualmente se trabaja en el último tramo de tubería sobre avenida Calzada de las Haciendas, además de la instalación de cajas de registro y rejillas colectoras que permitirán captar y conducir de manera eficiente el agua pluvial, atendiendo una demanda histórica de vecinas y vecinos que durante años enfrentaron afectaciones en sus viviendas y vialidades.

El edil detalló que también se desarrollan trabajos en la entrada del canal Españita, donde se construye el cárcamo que formará parte fundamental del sistema. “Podemos reportar un 75 por ciento de avance; ya estamos trabajando el último tramo de tubería, las cajas de registro, las rejillas colectoras y la excavación y construcción del cárcamo, calculamos que esta obra estará terminada en dos o tres meses, justo antes de las próximas lluvias, para que el colector comience a operar”, señaló.

Agregó que su gobierno responde con hechos y resultados la atención a las demandas sociales, mediante lo cual el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez confirma una política de cercanía con la población, atendiendo de manera puntual las necesidades de las familias y sectores vulnerables, y mejorando la calidad de vida de las y los soledenses.