CON SIMULACRO POR SISMO, PROTECCIÓN CIVIL DE SOLEDAD LLAMA A LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN  

La Coordinación de Protección Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez participó activamente en el Simulacro Nacional 2023, un ejercicio de prevención realizado la mañana de este martes 19 de septiembre en una plaza comercial ubicada en carretera Matehuala y Blas Escontria, el cual tuvo una duración de no más de seis minutos, dijo el titular del área, Martín Bravo Galicia.

En este ejercicio se efectuó la evacuación de por lo menos 250 empleados y visitantes de este centro comercial, quienes acataron debidamente las instrucciones emitidas por integrantes de las brigadas encargadas de fortalecer la preparación y capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia. Se establecieron cuatro puntos de reunión, los cuales representan una vía de evacuación segura y eficiente.

El simulacro, que tuvo lugar en diferentes entidades de la República Mexicana y sus municipios, se llevó a cabo en la localidad bajo la hipótesis de un sismo; dicho ejercicio representó una oportunidad valiosa para evaluar la eficacia de los protocolos de seguridad y la coordinación interinstitucional en casos de desastres naturales, “es bueno actuar en simulacros con hipótesis de algo que no se ha dado, aunque el año pasado después del simulacro tembló en San Luis, no fue tan fuerte, pero esto demuestra que no estamos exentos de una eventualidad como esta”, señaló.

Bravo Galicia destacó la importancia de este simulacro como una oportunidad para fortalecer la preparación de la comunidad ante eventos sísmicos y otros desastres naturales, y reconoció que la prevención y la capacidad de respuesta son pilares fundamentales para garantizar la seguridad de la población.

Agradeció a todos los y las participantes por su apoyo y cooperación en este ejercicio de prevención, además de señalar que este simulacro es un recordatorio de que la preparación y la prevención son responsabilidades compartidas entre el gobierno y la comunidad. Añadió que la coordinación de Protección Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez seguirá trabajando para fortalecer la seguridad de todos los ciudadanos y estar listos para actuar en caso de emergencia.

