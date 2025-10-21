CON REVISIÓN A MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EMPRESAS, SOLEDAD PROMUEVE LA CULTURA PREVENTIVA

* Con más de 150 procedimientos administrativos en lo que va del año, y tres clausuras recientes Protección Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez aplica medidas correctivas y promueve la responsabilidad empresarial para salvaguardar la seguridad de las familias soledenses.

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través del Sistema Municipal de Protección Civil, mantiene permanentemente el fortalecimiento de acciones de supervisión en establecimientos y empresas del municipio con el objetivo de garantizar la seguridad de las y los trabajadores, así como de la ciudadanía en general; como parte de estas labores, recientemente se procedió a realizar tres clausuras parciales de establecimientos que no cumplieron con los dictámenes y programas internos de Protección Civil.

El titular del Sistema Municipal de Protección Civil, Martín Bravo Galicia, informó que dichas acciones se llevan a cabo siguiendo la instrucción del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, de mantener una supervisión responsable y cercana, privilegiando siempre el diálogo con las y los empresarios, pero sin dejar de aplicar la ley en los casos donde se detecten omisiones o riesgos para la población, y destacó que, aunque se otorga flexibilidad a los negocios para que regularicen su situación, también se actúa con firmeza ante los incumplimientos.

“Respetando la flexibilidad que nos pide el Alcalde para las mismas empresas, pero también el cumplimiento de programas internos, hubo tres clausuras parciales por el incumplimiento de los programas internos o por la falta de sus brigadas internas que no estaban capacitadas; por ello se efectúa un procedimiento administrativo, en dos de ellas culminó con sanción, en lo que va del año tenemos un aproximado de 150 procesos administrativos y clausuras parciales, la mayoría de estos han terminado con sanciones económicas por los incumplimientos o por la falta de medidas de seguridad”, explicó Bravo Galicia.

El funcionario municipal detalló que las sanciones económicas varían de acuerdo con la gravedad del incumplimiento y el riesgo detectado, tal como lo establece el reglamento interno, que pueden ir desde 10 hasta 1,000 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), y en caso de reincidencia duplicarse hasta las 2,000 UMAs; agregó que el Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez mantiene su compromiso de trabajar de la mano con el sector empresarial, escuchando y atendiendo sus inquietudes, pero siempre priorizando la seguridad de las familias soledenses y fomentando una cultura de prevención en todos los ámbitos.