CON RESULTADOS RELEVANTES EN LA SEGURIDAD, GRUPO “PANTERAS” DE LA GCM DE SOLEDAD DA MUESTRA DE CAPACIDAD POLICIAL

– El agrupamiento especializado ha fortalecido la atención inmediata a auxilios ciudadanos y la vigilancia en zonas de difícil acceso, destacando con la captura de 15 objetivos prioritarios.

Derivado de la necesidad y el compromiso de dar respuesta a auxilios ciudadanos en menor tiempo de respuesta, y llegar a zonas de difícil acceso tales como andadores y callejones, en junio de 2025, con el apoyo del Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz, el director general de la Guardia Civil Municipal, comisario Víctor Aristarco Serna Piña conformó el grupo motorizado «Panteras», cuyos resultados a la fecha incluyen capturas de objetivos prioritarios, arrestos por delitos del fuero común, patrullajes preventivos permanentes en toda la demarcación, entre otros.

De acuerdo con el informe correspondiente al periodo del 25 de junio al 25 de diciembre, el grupo “Panteras” realizó 3 mil 732 inspecciones y consultas a personas en Plataforma México de 463 vehículos y 1,989 motocicletas, además de llevar a cabo un total de 8 mil 687 recorridos en distintas colonias y comunidades, lo que consolidó una cobertura amplia y constante en el municipio.

Como parte de las labores de proximidad social y prevención, se atendieron 517 auxilios ciudadanos por ilícitos en flagrancia, violencia familiar, localización de personas extraviadas, entre otros; se efectuaron 702 acciones de proximidad en planteles educativos, 7 mil 690 visitas a comercios, y 571 acciones de vigilancia en áreas recreativas, lo que ayudó a preservar el orden y la tranquilidad en espacios públicos y zonas de alta afluencia.

En más resultados, se arrestó a 389 personas por faltas administrativas, además 156 detenidos fueron puestos a disposición de autoridades correspondientes, de las cuales 5 fueron a la Fiscalía General de la República (FGR) y 151 a la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), por diversos delitos correspondientes al fuero federal y fuero común, respectivamente.

Entre las acciones implementadas, destaca la captura de 15 objetivos prioritarios generadores de incidencias, relacionados a la presunta participación en robos a comercio con violencia, robo de vehículos, robo de tractocamiones y posesión de metanfetaminas y enervantes.

Durante el periodo de trabajo que ha tenido el grupo motorizado, se efectuaron importantes aseguramientos, siendo 189 dosis de metanfetaminas, 626 gramos de marihuana, así como 74 bolsas del mencionado enervante y una planta de dicha hierba, así como armas de fuego, armas prohibidas, vehículos y motocicletas con reporte de robo vigente, un tractocamión con reporte de robo, dinero en efectivo, artículos y diversos objetos constitutivos de delito.

A través de acciones contundentes, como el trabajo implementado por el grupo «Panteras», la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez refrenda su compromiso de fortalecer la seguridad, la proximidad social y la capacidad de respuesta inmediata, consolidado a la mencionada unidad, como una herramienta clave para mantener la paz y el orden en beneficio de las familias soledenses.