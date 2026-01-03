CON RESPALDO EDILICIO, SOLEDAD RENOVÓ LA ATENCIÓN CIUDADANA Y DIRIGIÓ EL PROGRESO SOCIAL

– A través del apoyo a iniciativas presentadas en Cabildo, hoy, las familias reciben acciones de protección a su economía, regularización de viviendas y atención a la integridad.

Gracias al respaldo de las y los integrantes de Cabildo, a las propuestas de desarrollo y crecimiento ordenado, responsable y con visión de bienestar comunitario que el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, ha presentado, hoy, el municipio de Soledad de Graciano Sánchez vive una etapa de amplio progreso que da tranquilidad y vida digna a miles de familias de toda la demarcación, resaltó el secretario general del Ayuntamiento, Benjamin Pérez Álvarez.

El funcionario expresó un reconocimiento al cuerpo edilicio que apoyó iniciativas como la aprobación de un nuevo Reglamento Municipal, que permitió perfeccionar la operatividad de toda la administración pública, garantizando servicios ágiles, integrales y con valor de calidad y cercanía a las y los soledenses que acuden diariamente a solicitar servicios y trámites. En este rubro, dijo que áreas de emergencias como Protección Civil y atención a la violencia de género, mejoraron y se ampliaron para las familias.

Señaló que el avance en la regularización de viviendas durante el año 2025, ha sido visible y hoy cientos de familias cuentan con certeza jurídica y legalidad sobre la propiedad de su patrimonio, derivado de la aprobación de proyectos presentados por el Instituto Municipal de la Vivienda. Esto, fue sido esencial para que nuestras familias hoy tengan un derecho sobre sus viviendas y predios, gozando de legalidad y defensa jurídica ante la sociedad.

Pérez Álvarez añadió que otros programas avalados por las y los regidores en el 2025, fueron los referentes a descuentos en la regularización del impuesto predial, que hoy, demuestran su efectividad y el fomento directo de la participación ciudadana, generando al Ayuntamiento la recaudación exitosa para asegurar la prestación de servicios públicos básicos en las más de 300 colonias y localidades. Tanto el programa de descuentos al inicio del año, como las rebajas en recargos en el último trimestre del 2025, han dado a las familias condiciones para proteger su economía y ordenar el cumplimiento de trámites prioritarios.

El secretario general del Ayuntamiento, destacó que el trabajo y la dedicación de un Gobierno cercano y pendiente de resolver cada problemática, incentiva que la gente viva mejor y tenga oportunidades de desarrollo personal, familiar y comunitario. En el año 2026, Soledad de Graciano Sánchez seguirá sosteniéndose como un municipio en un constante dinamismo económico, social y urbano, en lo que se espera seguir de cerca y contar con el apoyo de las y los integrantes edilicios para continuar la implementación de más acciones en favor de las familias.