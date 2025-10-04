CON PROYECCIONES INTERNACIONALES DE CINE, SOLEDAD SE CONSOLIDA COMO UN REFERENTE Y PROMOTOR CULTURAL EN EL ESTADO

– Durante dos días los largometrajes internacionales del Festival México-Alemania “Cinema” despertaron el interés de niñas, niños, jóvenes y adultos que disfrutaron de estas proyecciones en el Teatro y Centro Cultural de Soledad

El Ayuntamiento del Soledad de Graciano Sánchez encabezado por el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, a través de la Dirección de Cultura y Turismo Municipal, concluyó con gran éxito las jornadas de proyección del Festival de Cine México-Alemania “Cinema” en el Teatro y Centro Cultural de Soledad, consolidado al municipio como un referente y promotor cultural en todo el estado potosino con producciones de calidad mundial.

El titular de Cultura y Turismo de Soldad, Felipe Cárdenas Quibrera, resaltó la gran respuesta del público y familias soledenses en las proyecciones de los largometrajes internacionales, los cuales despertaron el interés de personas de todas las edades quienes se sumergieron en el mundo del séptimo arte.

Luego del éxito obtenido, Cardenas Quibrera recordó que el municipio continúa impulsando la cultura cinematográfica y se invita a la ciudadanía a disfrutar de la próxima gira de documentales del Festival “Ambulante”, de la que también es sede Soledad, esta muestra es reconocida a nivel nacional por su selección de piezas que abordan temas contemporáneos de gran valor social y artístico.

Los documentales de “Ambulante” se exhibirán igualmente en el Teatro y Centro Cultural de Soledad, los jueves de octubre a las 17:00 horas. La función inaugural será con “Presunto Culpable” de Roberto Hernández, quien narra la historia de un hombre preso por un crimen que no cometió.

Con estas acciones el Ayuntamiento de Soledad reitera su compromiso de seguir fortaleciendo las actividades culturales en el municipio, fomentando espacios donde todas y todos, puedan convivir y disfrutar de expresiones artísticas, cumpliendo con la encomienda del Alcalde Juan Manuel Navarro, de ofrecer eventos de calidad para todas las familias.