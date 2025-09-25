16.8 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
SOLEDAD

CON PROGRAMA DE CONCIENCIACIÓN Y VISITA AL CENTRO REINSERCIÓN SOCIAL, GOBIERNO DE SOLEDAD REAFIRMA APOYO A LA JUVENTUD

By Redacción
125
spot_img
jueves, septiembre 25, 2025

* Más de 30 estudiantes de nivel medio superior participaron en la actividad organizada por el Instituto Municipal de la Juventud, conociendo los testimonios de personas privadas de la libertad y reflexionando sobre la importancia de sus decisiones.

Con el propósito de generar conciencia y fomentar la toma de decisiones responsables entre la juventud, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, continúa implementando el proyecto «Desde Adentro» a través del Instituto Municipal de la Juventud, el cual consiste en realizar una visita al Centro de Reinserción Social de La Pila, y en el cual este miércoles más de 30 estudiantes de nivel medio superior conocieron de cerca los testimonios de personas privadas de la libertad.

Siguiendo la visión del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, el programa busca que las y los jóvenes comprendan las consecuencias de las malas decisiones y valoren la educación, la familia y el esfuerzo personal como bases para construir un futuro sólido; esta experiencia permite que las y los estudiantes reflexionen sobre la importancia de la legalidad y el desarrollo de una vida con principios.

Gerardo Sosa Torres, coordinador del Instituto Municipal de la Juventud, señaló que la iniciativa fortalece el desarrollo integral de la juventud soledense. “Queremos que las y los jóvenes reconozcan las oportunidades que tienen y aprendan de las experiencias compartidas; además, las personas privadas de la libertad encuentran en sus relatos una forma de redimirse y aportar a la sociedad”, afirmó.

Comprometido con trabajar siempre cerca de la población, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez continuará impulsando programas educativos que formen ciudadanos responsables, consolidando una juventud consciente y preparada para construir una sociedad más justa y con oportunidades para todas y todos.

Artículo anterior
A TRAVÉS DE LA FERIA DE SEGURIDAD, SOLEDAD MANTIENE FIRME COMPROMISO DE CERCANÍA CON LA COMUNIDAD
Artículo siguiente
Gobierno de la Capital reafirma el compromiso con el bienestar animal
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.