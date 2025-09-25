CON PROGRAMA DE CONCIENCIACIÓN Y VISITA AL CENTRO REINSERCIÓN SOCIAL, GOBIERNO DE SOLEDAD REAFIRMA APOYO A LA JUVENTUD

* Más de 30 estudiantes de nivel medio superior participaron en la actividad organizada por el Instituto Municipal de la Juventud, conociendo los testimonios de personas privadas de la libertad y reflexionando sobre la importancia de sus decisiones.

Con el propósito de generar conciencia y fomentar la toma de decisiones responsables entre la juventud, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, continúa implementando el proyecto «Desde Adentro» a través del Instituto Municipal de la Juventud, el cual consiste en realizar una visita al Centro de Reinserción Social de La Pila, y en el cual este miércoles más de 30 estudiantes de nivel medio superior conocieron de cerca los testimonios de personas privadas de la libertad.

Siguiendo la visión del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, el programa busca que las y los jóvenes comprendan las consecuencias de las malas decisiones y valoren la educación, la familia y el esfuerzo personal como bases para construir un futuro sólido; esta experiencia permite que las y los estudiantes reflexionen sobre la importancia de la legalidad y el desarrollo de una vida con principios.

Gerardo Sosa Torres, coordinador del Instituto Municipal de la Juventud, señaló que la iniciativa fortalece el desarrollo integral de la juventud soledense. “Queremos que las y los jóvenes reconozcan las oportunidades que tienen y aprendan de las experiencias compartidas; además, las personas privadas de la libertad encuentran en sus relatos una forma de redimirse y aportar a la sociedad”, afirmó.

Comprometido con trabajar siempre cerca de la población, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez continuará impulsando programas educativos que formen ciudadanos responsables, consolidando una juventud consciente y preparada para construir una sociedad más justa y con oportunidades para todas y todos.