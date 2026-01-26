CON PREVENCIÓN Y CERCANÍA, DIF DE SOLEDAD PROTEGE EL FUTURO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

– Con pláticas dinámicas y formativas, el área de Bienestar Familiar del DIF Municipal refuerza la prevención y el desarrollo integral de estudiantes de primaria, secundaria y preescolar, en una política de cercanía con las familias soledenses.

Con acciones preventivas dirigidas a niñas, niños y adolescentes, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y el área de Bienestar Familiar, fortalece la atención directa en planteles educativos del municipio mediante pláticas formativas que impactan a estudiantes de nivel primaria, secundaria y preescolar, acercando información importante para su desarrollo integral y bienestar, como lo ha instruido el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

Como parte del programa denominado “Ponte al tiro”, el área de Bienestar Familiar impartió pláticas de prevención del embarazo adolescente en la Escuela Secundaria Graciano Sánchez Romo, con la participación de grupos de primero, segundo y tercer grado, además de abordar temas de prevención en la Escuela Primaria “Francisco Murguía”, donde se habló sobre los riesgos del uso inadecuado de los videojuegos, fomentando entornos más seguros para las familias y el sano desarrollo de la niñez soledense.

Durante las sesiones, que tienen una duración aproximada de 40 minutos a una hora, se abordan temas fundamentales como prevención del suicidio, conocimiento del cuerpo, manejo de emociones, prevención de la violencia, acoso escolar, métodos anticonceptivos y embarazo adolescente, con el objetivo de brindar herramientas claras y oportunas que permitan a las y los estudiantes tomar decisiones informadas y fortalecer su entorno personal, escolar y familiar.

De manera complementaria, el DIF Municipal también lleva a cabo pláticas de prevención del abuso infantil en planteles de nivel preescolar, utilizando dinámicas con marionetas para enseñar de forma didáctica y cercana el cuidado del cuerpo, reafirmando el compromiso institucional de estar cerca de los sectores más vulnerables. El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez mantiene así una línea de trabajo enfocada en escuchar, orientar y acompañar a las familias, priorizando la prevención como eje fundamental del desarrollo social del municipio.