CON POSITIVA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SOLEDAD AVANZA EN VACUNACIÓN CONTRA SARAMPIÓN, RUBÉOLA Y TOSFERINA

– La campaña intensiva en colaboración con instancias de salud, continúa con gran respuesta de la población, garantizando protección ante estas enfermedades a personas de todas las edades.

Con gran respuesta de la población, avanza la jornada de vacunación intensiva contra sarampión, rubéola y tosferina, por parte del Gobierno municipal, Servicios de Salud y la Unidad Médica Familiar; este martes, se acercó el inmune a familias de la colonia U.P.A., para proteger a niñas, niños y familias de enfermedades prevenibles, la estrategia contempla la aplicación de dosis en consultorios médicos de colonias y comunidades, así como la complementación de esquemas interrumpidos.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad, instruyó que la campaña recorra todos los puntos del municipio para garantizar que la protección llegue a cada rincón y que la salud de la población se mantenga segura, sobre todo de cara al regreso a clases.

Las jornadas continuarán este miércoles 20 de agosto en el consultorio médico de la Cabecera municipal; jueves 21, martes 26 y miércoles 27 en comunidades; el viernes 22 en colonia San Felipe, lunes 25 en Cactus, y jueves 28 y viernes 29 en el Servicio Médico Municipal; se invita a la población a presentar su cartilla de vacunación para identificar dosis faltantes y recibir protección completa.

Con esta acción, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de estar cerca de la gente, escuchando y atendiendo las necesidades de salud de todas y todos los soledenses.