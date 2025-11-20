CON ORGULLO Y GRAN ENTUSIASMO ESTUDIANTIL, SOLEDAD CONMEMORA EL 115 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

– El Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz encabezó la ceremonia cívica y el Desfile del 20 de Noviembre, que inició en la Plaza Principal y reunió a cientos de familias en un acto cívico que reforzó la identidad nacional.

– Se reunió un contingente de más de 3 mil participantes, entre escuelas e instituciones de seguridad.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, encabezó el Desfile Cívico-Deportivo por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana, que reunió a cientos de familias en el primer cuadro municipal para rendir homenaje al legado de la Revolución Mexicana, donde destacó que estos actos fortalecen la identidad nacional, acercan a la comunidad a sus raíces históricas y consolidan valores que promueven la convivencia y el respeto cívico, y el Gobierno Municipal mostró su compromiso de mantener vivas las tradiciones que fortalecen la identidad nacional.

El acto protocolario comenzó con Honores a la Bandera en la explanada de la Plaza principal, donde el Alcalde resaltó que la Revolución Mexicana sigue siendo un referente de lucha por la justicia social y la igualdad, y subrayó que, bajo la guía de este legado, el Gobierno Municipal impulsa acciones que mantienen cercanía con la población, especialmente con niñas, niños y jóvenes, para quienes estos actos representan una oportunidad de aprendizaje y construcción de ciudadanía.

El Alcalde resaltó que este evento fortalece la identidad de la población al unir a las familias en torno a la historia que dio rumbo al país, y destacó que cada fecha cívica representa una oportunidad para que niñas, niños y jóvenes refuercen valores que impulsan su desarrollo y construyen una comunidad más participativa.

“Hoy recordamos una lucha que transformó a México y que nos heredó derechos fundamentales como la educación y la justicia, invito a nuestras niñas, niños y jóvenes a reflexionar sobre este legado y prepararse con responsabilidad para ser las y los profesionistas que protejan a nuestra nación, desde Soledad seguimos trabajando, con cercanía y compromiso, por la igualdad y el bienestar de nuestras familias”, expresó.

Tras la ceremonia, y con un contingente de más de 3 mil participantes, el desfile avanzó por las principales calles del municipio, encabezado por las corporaciones de seguridad como la Guardia Civil Municipal, seguidos de cientos de alumnos de 31 instituciones educativas que le dieron colorido y alegría, con la presentación de tablas rítmicas y acrobacias, en un recorrido que destacó por su orden, coordinación y espíritu comunitario; la presencia de familias a lo largo del trayecto demostró el valor que la ciudadanía otorga a estos eventos, que fortalecen el tejido social y promueven la convivencia en un entorno seguro.

El colorido desfile se integró también por bandas de guerra, escoltas y grupos deportivos que encantaron a chicos y grandes, y transmitieron el amor a la patria, el orgullo nacional y la defensa de la soberanía de México.

El Alcalde señaló que estas actividades se seguirán impulsando desde el Ayuntamiento para mantenerse cercano a la gente, escuchando y atendiendo las necesidades de sectores educativos y sociales, y afirmó que la participación de estudiantes, docentes y corporaciones demuestra que Soledad mantiene vivas sus tradiciones y preserva valores que refuerzan el orgullo y la identidad de las y los soledenses.