CON OBRA DE ALTO IMPACTO SOCIAL, ALCALDE JUAN MANUEL NAVARRO MEJORA MOVILIDAD Y SEGURIDAD EN LA COL. PRIMERO DE MAYO

– Este lunes, el edil inauguró la pavimentación con concreto hidráulico de la calle 13 de Septiembre, con una inversión de más de 4 millones de pesos, beneficiando a miles de habitantes con una obra duradera.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, entregó este lunes la pavimentación con concreto hidráulico de la calle 13 de Septiembre en la colonia Primero de Mayo, obra realizada con una inversión superior a los cuatro millones de pesos, proveniente del Fondo de Fortalecimiento Municipal, que fortalece la movilidad y brinda mayor seguridad a miles de habitantes, reafirmando el compromiso del Gobierno Municipal de mantenerse cerca de las familias y atender las necesidades que expresan diariamente.

El Alcalde destacó que esta vialidad fue completamente renovada, al intervenir dos mil 250 metros cuadrados con sustitución de líneas de agua potable y drenaje sanitario, tomas domiciliarias, terracerías y la construcción de guarniciones, banquetas y pavimento de concreto hidráulico, además de pintura y señalética para su adecuado funcionamiento. Adelantó que la transformación de la colonia continuará hasta dejarla completamente renovada.

En su mensaje, expresó: “vamos a trabajar por la gente, aquí están los verdaderos resultados de cuando se trabaja de cerca con la gente; esta pavimentación tiene el conocimiento técnico y la opinión de quienes han vivido aquí por años, les va a servir y vamos a seguir en la Primero de Mayo con más acciones para su bienestar».

Ante el respaldo ciudadano, el edil soledense anunció que regresará a la colonia para cumplir una nueva petición vecinal: la construcción del techado en la telesecundaria, el cual iniciará antes del periodo vacacional para garantizar condiciones aptas para el desarrollo escolar de las y los alumnos.

Durante la entrega, decenas de habitantes acudieron a recibir el proyecto que transforma su entorno y eleva la plusvalía de sus viviendas; entre las y los asistentes, el vecino Emmanuel Gómez agradeció la intervención municipal al señalar: “estamos contentos y agradecidos por esta gestión, por venir a transformar la vida de los vecinos de la Primero de Mayo con obras de calidad y más seguridad para nuestras familias».

Con estas obras de infraestructura urbana, el municipio de Soledad de Graciano Sánchez camina hacia el progreso sostenido, impactando de manera positiva e histórica en la vida de las familias habitantes y visitantes, garantizando desarrollo e igualdad de oportunidades para todas y todos.