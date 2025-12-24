CON NUEVA SEÑALÉTICA, SOLEDAD FORTALECE SU IDENTIDAD TURÍSTICA Y CONECTIVIDAD URBANA

– El Gobierno municipal impulsa un proyecto que integra tradición, modernidad y tecnología para acercar a las familias y visitantes a los principales atractivos de Soledad de Graciano Sánchez.

Con el objetivo de fortalecer la movilidad, la conectividad y el orden vial en el primer cuadro del municipio, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez puso en marcha un proyecto integral de señalética urbana y turística que dará identidad y funcionalidad a los principales espacios históricos y comerciales como parte de la línea de trabajo de una administración cercana, que escucha y atiende las necesidades de las familias, visitantes y sectores productivos, y que se impulsa siguiendo la visión y directrices del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

Felipe Cárdenas Quibrera, titular de la Dirección de Turismo Municipal, informó que este proyecto busca conectar de manera clara y accesible a residentes y turistas con sitios emblemáticos como el Teatro de Soledad, Joya Honda, viñedos de la región y espacios gastronómicos tradicionales como cafeterías de campo y las reconocidas gorditas de Palma de la Cruz, todo ello sin generar caos vial, gracias a un trabajo coordinado con el área de Planeación de la Secretaría de Turismo y las dependencias municipales correspondientes.

Destacó que, tras la consolidación del Corredor Comercial Turístico con la ampliación de Citadina y el crecimiento de zonas como Plaza Palmas y Plaza Glorieta, Soledad vive una nueva etapa de dinamismo económico y social, por lo que la señalética permitirá reforzar esta identidad y ofrecer una experiencia ordenada, segura y atractiva para quienes recorren el municipio, manteniendo siempre la cercanía con las y los soledenses.

“Un nuevo rostro para Soledad está tomando forma, sin perder esa esencia de pueblo lleno de historia, cultura y los manjares más deliciosos, estamos listos para convertirnos en el destino más impactante de la región para explorar lo nuevo y redescubrir lo clásico, porque Soledad está llamada a brillar con luz propia”, detalló el Director de turismo.

El funcionario adelantó que los primeros diseños contemplan elementos representativos como las uvas de los viñedos y la tradicional enchilada potosina, además de incorporar códigos QR que enlazarán a la Ruta del Vino y la Enchilada mediante mapas interactivos; precisó que el diseño final se definirá en 2026, como parte de una estrategia integral que busca proyectar a Soledad de Graciano Sánchez como un destino con historia, modernidad y atención permanente a su gente, bajo el liderazgo del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.