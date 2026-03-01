CON MESAS DE ATENCIÓN, AYUNTAMIENTO SOLEDENSE ACERCA SERVICIOS GRATUITOS A COLONIAS Y COMUNIDADES

– Se brinda servicio de corte de cabello y aplicación de tinte gratuito y entrega de medicamento, para toda la población, durante estas Jornadas de Servicios instaladas los días jueves y viernes.

Con el objetivo de mantener la cercanía con la ciudadanía y atender de forma directa las necesidades básicas de familias, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, a través del área de Participación Ciudadana, lleva a las colonias y comunidades sus Mesas de Atención “Cerca de Ti”, donde se ofrecen apoyos como corte de cabello, servicios preventivos de salud y entrega de medicamento gratuito para beneficio de la población más vulnerable.

Ofelia Ortega Samaniego, directora de Participación Ciudadana, informó que las Mesas de Atención se instalan sin falta cada jueves y viernes, en un horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde en distintas colonias y comunidades del municipio. Durante las jornadas se ofrecen servicios gratuitos como cortes de cabello y aplicación de tinte, toma de glucosa, presión y entrega de medicamento general y pediátrico sin costo, sólo es necesario presentar su receta médica. Estas acciones, tienen como propósito atender inquietudes ciudadanas y acercar servicios a las personas que más lo necesitan sin que tengan que trasladarse lejos de sus hogares.

Comentó que la próxima Mesa de Atención “Cerca de Ti” llegará a la colonia Santo Tomás el día jueves de 9:00 a 2:00 de la tarde, y también se brindará apoyo en dos escuelas ubicadas en las comunidades de La Constancia y San José del Barro, donde se realizarán cortes de cabello a niños y adultos, se estarán aplicando tintes y pintacaritas para los menores, actividades que se programaron con motivo de las celebraciones por el inicio de la Primavera.

Contando con el apoyo del Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, el área de Participación Ciudadana ha logrado acercar estos programas a las personas más vulnerables, en colonias como Praderas del Maurel, Rancho Nuevo, Primera de Mayo, cabecera municipal, la Constancia, San José del Barro, Rivas Guillén del Norte, San Francisco, entre otras.

Se garantiza que los servicios sean brindados por personal capacitado y profesionistas, quienes llegan a atender alrededor de 100 personas por jornada y en caso de mayor asistencia, la atención se prolonga hasta atender a la última persona, reafirmando con estas acciones el compromiso del Gobierno Municipal de escuchar y atender a la ciudadanía con cercanía y garantizar que nadie se quede sin atención.