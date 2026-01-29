CON MÁS Y NUEVA INFRAESTRUCTURA, SOLEDAD AVANZA FIRME EN DESARROLLO SOCIAL: JUAN MANUEL NAVARRO

– Con obras hidráulicas, viales, educativas y recreativas en distintas etapas de ejecución, el Ayuntamiento consolida acciones que impactan de manera directa a familias, jóvenes y sectores vulnerables.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, encabezó la Décimo Primera Sesión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal, donde consejeras y consejeros ciudadanos de distintos sectores reconocieron avances tangibles a solicitudes planteadas en encuentros previos, resultado de un gobierno que trabaja por encomienda del Alcalde y mantiene una escucha permanente para atender de cerca a las familias soledenses, en especial a quienes más lo necesitan.

Durante la sesión, se informó a las y los consejeros sobre obras ya concluidas que hoy representan mejoras directas en la calidad de vida, como pavimentaciones con concreto hidráulico en colonias Genaro Vázquez y El Morro, la rehabilitación e iluminación de avenidas estratégicas como Libertad y Cordillera Oriental, techado en la Unidad Básica de Rehabilitación número dos, así como la sustitución de líneas de drenaje sanitario en San Antonio, San Felipe y Hogares Ferrocarrileros; que responden a peticiones ciudadanas históricas y dan muestra de un Ayuntamiento cercano que cumple.

Asimismo, se dio cuenta de proyectos con avances relevantes, entre ellos la perforación de un pozo profundo en el fraccionamiento Buenaventura, la sustitución de drenaje en Villas de Foresta, la rehabilitación de la Plaza Magdaleno Cedillo, la construcción de techados escolares en Pavón, la edificación de un dispensario médico y una purificadora de agua gratuita en Ciudad Real; la construcción de la Alberca Olímpica, además de parques urbanos, centros deportivos y vialidades en colonias como San Francisco, La Virgen, Valle de Bellavista y Prados de Soledad, obras que impactan de manera directa a niñas, niños, jóvenes y adultos mayores.

En este encuentro, el tema del agua potable y la operación de INTERAPAS ocupó un lugar central en el diálogo, donde Juan Manuel Navarro Muñiz refrendó su compromiso de atender esta demanda prioritaria desde la cercanía y con soluciones de fondo, subrayando que el proceso para que el municipio asuma el servicio avanza con paso firme.

Finalmente, el Alcalde instruyó a directores de área a dar atención inmediata a los nuevos planteamientos ciudadanos y reiteró que, con el respaldo del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, Soledad de Graciano Sánchez seguirá impulsando obras estratégicas, incluidas aquellas que recién inician como, parques lineales y grandes vialidades, consolidando un municipio que escucha, atiende y responde con hechos a su gente.