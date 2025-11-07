CON MÁS DE 200 VACANTES, MUNICIPIO DE SOLEDAD GESTIONA EMPLEO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

– El Ayuntamiento de Soledad convoca a la Segunda Jornada de Inclusión Laboral que se realizará el próximo 14 de noviembre en el Teatro y Centro Cultural “Doroteo Arango”.

El Gobierno Municipal de Soledad de Graciano Sánchez anunció la Segunda Jornada de Inclusión Laboral, que abrirá espacios de empleo formal para personas con discapacidad y de la tercera edad, en un encuentro que se desarrollará el 14 de noviembre en el Teatro y Centro Cultural “Doroteo Arango”, con más de 200 vacantes mediante la participación de 20 empresas locales y del parque Logistik, reafirmando el compromiso del Ayuntamiento de promover oportunidades para todas y todos.

El Secretario General del Ayuntamiento, Benjamín Pérez Álvarez, destacó que este esfuerzo responde a la instrucción del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz de fortalecer la integración social y económica de las y los soledenses. “Estas actividades son de vital importancia por el alcance que tienen; buscamos incorporar a más personas a una vida laboral activa y fomentar la participación de empresas que creen en la inclusión, estaremos listos para recibirles a partir de las ocho de la mañana con un abanico de vacantes variadas”, expresó.

Por su parte, el Director de Desarrollo Económico, Héctor Xavier Andrade Ovalle, extendió la invitación a las y los soledenses mayores de 18 años que vivan con cualquier tipo de discapacidad. “Queremos que todas las personas se den la oportunidad de entrevistarse directamente con las empresas, el Alcalde está comprometido con que este desarrollo alcance a todos y que nadie quede fuera de las oportunidades que genera Soledad”, señaló, al tiempo de agradecer el apoyo de asociaciones civiles que suman esfuerzos por la igualdad.

Desde la sociedad civil, Alejandra García, directora operativa de la asociación Juntos A.C., reconoció el liderazgo del municipio en materia de inclusión. “Trabajar con un gobierno tan comprometido como el de Soledad nos llena de orgullo, cuando una persona con discapacidad tiene un empleo, puede tomar decisiones y construir su propio camino, este esfuerzo tripartito entre gobierno, empresas y sociedad civil es un ejemplo que debería replicarse en todo el país”, enfatizó.

Con esta segunda edición, el Ayuntamiento de Soledad reafirma que la inclusión y la igualdad de oportunidades son pilares de su gestión, con la visión del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, el municipio continúa fortaleciendo los lazos con los sectores empresarial y social para que el desarrollo llegue a cada familia y a cada persona que busca un futuro con dignidad.