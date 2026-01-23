“CON LA REHABILITACIÓN IMPULSADA POR EL ALCALDE NOS DA ORGULLO VIVIR EN ESTA COLONIA”: FAMILIAS DE SAN ANTONIO EN SOLEDAD

* El programa de “Empleo Temporal” permite a vecinas y vecinos mejorar la imagen de sus condominios, obtener un ingreso desde su propia colonia y recuperar el orgullo de vivir en una colonia más limpia, cuidada y unida.

La transformación que hoy comienza en la Unidad Habitacional San Antonio se vive primero en las familias que la habitan, quienes ven mejorar su entorno y al mismo tiempo encuentran una oportunidad de ingreso sin salir de su colonia; para vecinas y vecinos, el arranque del programa de “Empleo Temporal” representa bienestar, esperanza y una respuesta directa a una demanda que por años fue escuchada y hoy es atendida por el Gobierno Municipal que encabeza el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

“Ya tengo como 45 años viviendo aquí y es la primera vez que veo estos cambios; la colonia se ve bonita, limpia, y nos da alegría vivir mejor”, expresó Tommy Medina, vecina beneficiaria, quien agradeció al Alcalde por impulsar acciones que dignifican la zona y generan empleo para jóvenes del propio sector, destacó que estos trabajos fortalecen el sentido de comunidad y el compromiso de cuidar lo que hoy se está renovando.

Para Román Hernández Cazares, vecino de la colonia, el beneficio va más allá de la pintura: “Estamos muy agradecidos porque se nos ha escuchado; estas acciones hacen que la colonia se vea mejor y que los mismos muchachos de aquí trabajen y cuiden estas áreas”; en el mismo sentido, Daniel Alejandro Monreal, joven beneficiado con empleo temporal, señaló que el programa permite atender una necesidad inmediata sin alejarse de la familia: “Es un trabajo que está a la puerta de nuestro hogar, nos permite convivir con nuestros hijos y mejorar la fachada de nuestras casas; es una oportunidad real para salir adelante”.

El programa de Empleo Temporal, impulsado por instrucción del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, tiene como objetivo acercar el trabajo a las colonias, fortalecer el ingreso familiar y mejorar el entorno urbano mediante la participación directa de las y los habitantes de esta zona. “Me ayuda bastante y me llena de emoción; tengo 19 años y se me ha complicado encontrar empleo, aquí me dieron la oportunidad y le voy a echar ganas”, compartió Omar Talavera, joven beneficiario del programa.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez refrenda su compromiso de mantenerse cercano, escuchar a la gente y llevar bienestar directo a las familias, jóvenes y sectores que más lo necesitan.