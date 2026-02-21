CON INVERSIÓN MUNICIPAL, SOLEDAD ABASTECE AGUA POTABLE A COLONIAS Y PLANTELES EDUCATIVOS

– La administración municipal atiende solicitudes directas de directores y habitantes, asegurando el vital líquido en las zonas oriente, comunidades y Cabecera Municipal, ante el desabasto del líquido.

Ante el desabasto de agua potable que afecta a familias y planteles educativos de diversas zonas, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez intensificó el suministro del vital líquido mediante pipas, atendiendo de manera directa a sectores vulnerables y priorizando escuelas públicas y sectores donde existe desabasto del vital líquido ocasionado por el organismo INTERAPAS; esto, derivado de la instrucción del Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz.

Colonias como Textil, San Felipe, Rivas Guillén Sur, Cabecera Municipal, Escobillal, Cactus, Santo Domingo, Real Providencia y Pavón han recibido apoyo constante en la última semana, cuyos domicilios recibieron agua para consumo a través de pipas, demostrando la atención y cercanía del Gobierno municipal con toda la población.

El apoyo también se ha extendido a instituciones educativas como la Primaria “Daniel Díaz Corpus”, el Jardín de Niños “María Socorro Sáenz”, el Jardín de Niños “Manuel González” y la Primaria “Profesor Antonio Soto Solís”, donde se asegura el abastecimiento para que niñas y niños continúen sus actividades en condiciones dignas; la administración municipal refrenda así su compromiso de estar cerca de las familias y de escuchar las necesidades de la comunidad escolar, brindando soluciones oportunas ante una problemática que impacta directamente en la salud y bienestar.

La directora de Educación y Acción Cívica Municipal, Velia Guadalupe Castro Granja, informó que existe una programación semanal para atender alrededor de cinco planteles diariamente, con días y horarios previamente establecidos. “Estamos trabajando conforme a las solicitudes que nos realizan los directores; se les informa el horario en que pasa la pipa y tratamos de llegar a todas las escuelas que nos piden el vital líquido”, explicó; añadió que actualmente se abastece también a planteles en Prados de Soledad, Plan de San Luis en Las Higueras y la Escuela Secundaria Técnica 60, revisando de manera constante la cobertura en zona oriente, comunidades y Cabecera Municipal.

Con estas acciones, el Ayuntamiento reafirma su cercanía con la población y su disposición permanente para atender de manera directa las necesidades más apremiantes, priorizando el bienestar de la niñez y de las familias soledenses, y demostrando que el Gobierno Municipal escucha, responde y actúa con sensibilidad social ante la contingencia.