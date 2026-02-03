CON INMEDIATEZ, LA ATENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SOLEDAD DE G. S.

– Cuadrillas municipales equipadas y especializadas atienden hasta 850 luminarias al mes en distintos sectores del municipio, con respuesta a reportes ciudadanos en un máximo de 48 horas.

Con una estrategia permanente de cercanía, respuesta inmediata y mejora urbana, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez refuerza la seguridad y funcionalidad de las calles al incorporar nuevas luminarias en cada vialidad que se entrega rehabilitada integralmente, al mismo tiempo que mantiene un programa diario de rehabilitación y mantenimiento del sistema de iluminación en colonias de todo el municipio, lo que permite atender entre 800 y 850 lámparas cada mes, derivado tanto de recorridos preventivos como de reportes ciudadanos, logrando entornos mejor iluminados, más seguros y dignos para las familias.

Estas labores se realizan a través de cuatro cuadrillas equipadas con personal, grúas y material especializado, que recorren las colonias donde la población solicita el servicio, atendiendo fallas comunes como falsos contactos en líneas pertenecientes a la Comisión Federal de Electricidad, lo que suele provocar apagones en luminarias; todo este trabajo se desarrolla por encomienda del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, quien ha instruido que cada obra y acción municipal contemple el correcto funcionamiento del alumbrado público.

Al respecto, José Abel Ramírez Huerta, director de Alumbrado Público en Soledad de Graciano Sánchez, señaló: “Recorremos la mayoría de las colonias donde nos solicitan el servicio; actualmente damos mantenimiento a cerca de 23 mil lámparas en el municipio, interviniendo recientemente zonas como la cabecera municipal, San Felipe, Los Fresnos, Rivas Guillén Norte, Reforma Norte, Cactus, Quintas de las Haciendas, Hacienda Los Morales, Primero de Mayo y San Rafael, prácticamente en todo Soledad”.

Añadió que los reportes se atienden en un plazo no mayor a 48 horas, lo que garantiza a las familias que cada reporte generado tendrá una respuesta favorable y rápida, fortaleciendo la cercanía y los servicios básicos.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de estar cerca de la gente, escuchar y atender las solicitudes de las y los soledenses, priorizando la seguridad, la movilidad y el bienestar de las familias, jóvenes, personas adultas mayores y sectores vulnerables, mediante servicios públicos eficientes que fortalecen la calidad de vida en cada colonia del municipio.