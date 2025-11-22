22.9 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
SOLEDAD

CON IMPULSO DEL AYUNTAMIENTO, 40 JÓVENES SOLEDENSES CONOCEN LA NASA Y SE INTERNACIONALIZAN

By Redacción
39
spot_img
sábado, noviembre 22, 2025

– Mantuvieron una estadía de una semana para realizar visitas a talleres del sector automotriz y espacial, que ayudarán en su formación y fortalecimiento de habilidades en robótica y tecnología

Con el firme compromiso de brindar oportunidades y fortalecer la preparación académica y habilidades de la juventud soledense, 40 jóvenes estudiantes de Soledad de Graciano Sánchez, concluyeron una estancia de una semana en Houston, Texas, Estados Unidos, donde participaron en actividades formativas en el Instituto Johnson Space Center (NASA) y en talleres del sector automotriz y espacial, experiencia que fortalecerá su preparación en áreas de robótica, tecnología e innovación.

Con el impulso del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, este viernes regresó la cuarta delegación de jóvenes que forman parte del programa de movilidad internacional que se gestiona a través del Instituto Municipal en colaboración con instituciones como University Links, que busca empoderar a jóvenes en habilidades esenciales para su futuro.

Las y los estudiantes de este viaje, además de recibir una experiencia internacional y desarrollar competencias que fortalecerán sus habilidades en robótica y tecnología, se les otorgará una visa de turista por 10 años. Las y los jóvenes soledenses que participaron en esta cuarta delegación se encontraban en los últimos semestres de estudio y el objetivo del programa de movilidad internacional busca que con esta formación, estén mejor preparados para enfrentar los retos del futuro. Dicho programa inició en el 2024, y a la fecha ha beneficiado a un total de 250 jóvenes soledenses.

El Instituto de la Juventud expresa su agradecimiento por el respaldo brindado a este proyecto, destacando el impulso que otorga el Gobierno Municipal para fortalecer de manera integral a la juventud, ya que será la mano productiva que posicionará al municipio como un referente de jóvenes profesionales y comprometidos en construir un municipio con mayores oportunidades y progreso.

Artículo anterior
EL RECTOR NO MUERDE EL ANZUELO
Artículo siguiente
AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD LLAMA LA CONCIENCIA CIUDADANA PARA EVITAR INCENDIOS EN TEMPORADA DECEMBRINA
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.