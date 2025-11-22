CON IMPULSO DEL AYUNTAMIENTO, 40 JÓVENES SOLEDENSES CONOCEN LA NASA Y SE INTERNACIONALIZAN

– Mantuvieron una estadía de una semana para realizar visitas a talleres del sector automotriz y espacial, que ayudarán en su formación y fortalecimiento de habilidades en robótica y tecnología

Con el firme compromiso de brindar oportunidades y fortalecer la preparación académica y habilidades de la juventud soledense, 40 jóvenes estudiantes de Soledad de Graciano Sánchez, concluyeron una estancia de una semana en Houston, Texas, Estados Unidos, donde participaron en actividades formativas en el Instituto Johnson Space Center (NASA) y en talleres del sector automotriz y espacial, experiencia que fortalecerá su preparación en áreas de robótica, tecnología e innovación.

Con el impulso del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, este viernes regresó la cuarta delegación de jóvenes que forman parte del programa de movilidad internacional que se gestiona a través del Instituto Municipal en colaboración con instituciones como University Links, que busca empoderar a jóvenes en habilidades esenciales para su futuro.

Las y los estudiantes de este viaje, además de recibir una experiencia internacional y desarrollar competencias que fortalecerán sus habilidades en robótica y tecnología, se les otorgará una visa de turista por 10 años. Las y los jóvenes soledenses que participaron en esta cuarta delegación se encontraban en los últimos semestres de estudio y el objetivo del programa de movilidad internacional busca que con esta formación, estén mejor preparados para enfrentar los retos del futuro. Dicho programa inició en el 2024, y a la fecha ha beneficiado a un total de 250 jóvenes soledenses.

El Instituto de la Juventud expresa su agradecimiento por el respaldo brindado a este proyecto, destacando el impulso que otorga el Gobierno Municipal para fortalecer de manera integral a la juventud, ya que será la mano productiva que posicionará al municipio como un referente de jóvenes profesionales y comprometidos en construir un municipio con mayores oportunidades y progreso.