CON IMPULSO DE JUAN MANUEL NAVARRO, EN SOLEDAD SE CONSTRUYE DELEGACIÓN DE LA SECRETARIA DE MUJERES

– Con recursos municipales y en un inmueble recuperado de la antigua comandancia de la extinta policía municipal, el Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez consolida un espacio histórico para la atención, protección y empoderamiento de las mujeres de la zona metropolitana.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, impulsa una acción histórica que coloca al municipio como punto estratégico de atención y respaldo para las mujeres de la zona metropolitana, mediante la rehabilitación y reconstrucción de un inmueble que por años permaneció en el abandono para convertirlo en la primera delegación de la Secretaría de las Mujeres del Estado; el espacio, que antes albergaba una comandancia de la extinta policía municipal, se ubica en la colonia Nuevo Testamento y hoy cobra nueva vida gracias al trabajo conjunto entre el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado.

La nueva Delegación será la primera en su tipo en el Estado y permitirá brindar atención regional por parte de la Secretaría Estatal a mujeres víctimas de violencia de municipios como la capital, Mexquitic de Carmona, Villa de Zaragoza, Cerro de San Pedro, Villa de Pozos y Soledad, consolidando con ello una política pública cercana, sensible y con impacto real en la vida de las familias; la transformación de un edificio en desuso en un centro de protección y desarrollo refleja la línea de acción del Gobierno Municipal: rescatar espacios y ponerlos al servicio de los sectores que más lo necesitan, escuchando y atendiendo las causas sociales.

“En Soledad creemos firmemente que proteger y fortalecer a las mujeres es proteger a las familias y al futuro del estado; estas instalaciones registran un avance del 45 por ciento, y estarán integrados por equipos profesionistas dedicados a promover la igualdad plena de las mujeres en San Luis Potosí, por eso, este proyecto es una muestra clara de que las acciones se materializan con hechos y con cercanía”, expresó el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

El inmueble albergará áreas destinadas a la atención integral de las mujeres, incluyendo espacios para la prevención y atención de la violencia, zonas de empoderamiento y acompañamiento, oficinas administrativas para planeación y ejecución de programas, así como un refugio temporal donde mujeres en situación de riesgo podrán resguardarse hasta por 72 horas; ésta es una obra que se construye con visión social y sentido humano.

Con esta obra, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez refrenda su compromiso institucional de trabajar por encomienda de la ciudadanía, consolidando un gobierno que escucha, actúa y permanece cercano a las mujeres, a sus familias y a los sectores más vulnerables.