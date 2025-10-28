CON GRAN IMPULSO, SOLEDAD PREPARA NUEVOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y URBANA: NAVARRO MUÑIZ

– En sesión ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal se aprobó, por unanimidad, un paquete de más obras y el programa invernal, con el fin de atender demandas ciudadanas y reforzar el crecimiento del municipio.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, encabezó la sesión ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal, en la que se aprobó, por unanimidad, un paquete de nuevas obras y proyectos de infraestructura urbana y social, dando cuenta de que el crecimiento del municipio es imparable y avanza hacia la consolidación de bienestar integral para todas las familias que lo habitan y visitan; el edil reafirmó un gobierno cercano a la población, en el que cada vez haya más oportunidades y se construya un mejor futuro.

Durante la sesión, el Alcalde escuchó de primera mano las peticiones de la ciudadanía a través de las y los consejeros, quienes agradecieron la atención inmediata a solicitudes como la reparación de luminarias, drenajes colapsados en colonias como Villas de Potosí, San Antonio y San Francisco; además, Navarro Muñiz refrendó su compromiso de atender de manera oportuna cada una de las demandas planteadas, en rubros como la seguridad pública, ecología, entre otros.

El informe de obras destacó importantes proyectos concluidos al 100 por ciento, entre ellos, la pavimentación de la calle Privada de Ocampo en la colonia Cruz de Rivera; techados escolares en las telesecundarias “Lázaro Cárdenas” y “Julián Carrillo”; la reposición de drenaje sanitario en San Francisco y la pavimentación de seis calles en Rivas Guillén 5to Plano, en coordinación con SEDESORE. Asimismo, sobresalen obras con más del 80 por ciento de avance, como la pavimentación de la avenida Reforma Agraria en Fracción Rivera, calle 13 de septiembre en la Primero de Mayo y Santa Catarina en la San Felipe, además del programa de empleo temporal y rehabilitación de viviendas.

Se presentaron también obras con avances superiores al 50 por ciento, como la construcción del Centro LIBRE para la Protección de Mujeres, el colector pluvial en el fraccionamiento San Jorge; la perforación de un pozo profundo en la cabecera municipal y la pavimentación en diversas colonias. En colaboración con el Gobierno del Estado se informó sobre el progreso del puente superior vehicular en el bulevar Valle de los Fantasmas, la nueva Unidad Administrativa Municipal y obras educativas con apoyo del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa.

Navarro Muñiz subrayó que, gracias al respaldo del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, Soledad de Graciano Sánchez avanza sin esperar a nadie, con proyectos que impulsan la economía, garantizan servicios públicos de calidad y consolidan la transformación urbana del municipio. Estas acciones, afirmó, colocan a Soledad como un territorio de oportunidades donde el progreso llega a cada rincón, fortaleciendo la cercanía de un gobierno que escucha y atiende a su gente.