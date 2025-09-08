CON DISPOSITIVO COORDINADO, GOBIERNO MUNICIPAL GARANTIZA FESTEJOS PATRIOS SEGUROS Y ORGANIZADOS PARA TODAS LAS FAMILIAS

– La Dirección de Protección Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez implementará un operativo especial para garantizar la seguridad de los asistentes en los festejos patrios, con apoyo de la Guardia Civil y módulos de atención médica.

El Sistema Municipal de Protección Civil de Soledad de Graciano Sánchez prepara un operativo especial para garantizar la seguridad y prevención durante las festividades patrias, con especial atención a la salvaguarda de las y los asistentes, puestos de comida y atracciones que se instalan en la Plaza principal durante la ceremonia del Grito de Independencia y el Desfile Cívico-Militar.

Martín Bravo Galicia, director de la dependencia, señaló existe coordinación con distintos departamentos para supervisar cada detalle de la operatividad, desde los juegos mecánicos que utilizan gas hasta la vigilancia de multitudes que acudirán la noche del 15 de septiembre y la mañana del 16; asimismo, se instalará un módulo de atención y estabilización para atender cualquier eventualidad, con especial cuidado hacia las y los niños, quienes a menudo se pierden en medio de las multitudes.

“El operativo contará con la participación de la Guardia Civil Municipal, además de la disponibilidad de dos ambulancias y 12 paramédicos capacitados para responder de inmediato a cualquier situación de emergencia, con 53 elementos listos para desplegarse en diferentes puntos del municipio, esta coordinación busca garantizar que cada visitante y cada familia puedan disfrutar de las festividades con tranquilidad”, señaló. Además, se llevará a cabo un operativo de revisión previo en las diversas colonias del municipio, para evitar la venta de pirotecnia, a fin de prevenir riesgos que se han incrementado en otras localidades durante estas fechas.

Asimismo, Bravo Galicia destacó que el Desfile conmemorativo del 16 de septiembre contará con una mayor participación de escuelas, lo que lo hará más nutrido y vistoso, demostrando el entusiasmo de la comunidad educativa y de las familias que asisten a disfrutar de las tradiciones patrias. Con estas acciones, la administración municipal reafirma su compromiso de mantener las tradiciones patrias de manera organizada, cercana y segura para todas y todos los soledenses.