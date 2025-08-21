CON CONFERENCIA MAGISTRAL, AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD FOMENTA Y CONTRIBUYE AL LIDERAZGO Y MOTIVACIÓN JUVENIL

– El reconocido motivador personal, Rubén Duque, presentó su charla sobre equipos de trabajo exitosos y liderazgo a más de 100 estudiantes soledenses.

Teniendo como marco la realización de la Feria Nacional del Empleo para las Juventudes 2025, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez recibió la conferencia del reconocido coach internacional, Rubén Duque, quien ofreció una charla y convivió con decenas de estudiantes del nivel medio superior, transmitiéndoles un firme mensaje que busca consolidar la solidaridad en equipos de trabajo y un plan de acción para lograr sueños y metas personales.

Con una charla dinámica, espontánea y enriquecedora, y con el apoyo del Gobierno Estatal y federal, más de 100 alumnos y alumnas del plantel del Colegio de Bachilleres (COBACH) en el municipio de Soledad, participaron activamente en esta actividad, interactuando sobre cómo ser parte y contribuir de manera exitosa en un equipo de trabajo, a través de un esquema que funciona en el ámbito del deporte de alto rendimiento y en organizaciones productivas.

Rubén Duque, quien, actualmente, es director Técnico y director de Alto Rendimiento de la Selección Mexicana de Rugby, afirmó que “ser invencible no es no perder, sino no dejarse ganar”, pidiendo a las y los presentes adoptar esta frase como una actitud frente a la vida, sobre todo, en quienes son jóvenes y viven la etapa en que enfrentan muchos más retos todos los días.

El especialista en impulsar a jóvenes a través de su ponencia, y quien también es coautor de los dos libros de la saga “Líderes que Inspiran” y del podcast “Equipos Invensibles”, mostró durante más de una hora y media en el Auditorio municipal, su estilo empático, apasionado y divertido, para inspirar y accionar en la juventud presente, un nuevo estilo de pensamiento que alcance los logros de vida planteados.

La conferencia de Rubén Duque complementa la jornada de búsqueda de trabajo para jóvenes y adultos en Soledad de Graciano Sánchez, permitiendo ofrecer una actividad integral que acerca oportunidades de desarrollo personal y garantiza mayor igualdad laboral de todas y todos.