CON COMBATES DE BOX, SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ PROMUEVE EL DEPORTE COMO DEFENSA JUVENIL CONTRA LAS ADICCIONES

– La Plaza Principal se convirtió en el escenario ideal para promover un estilo de vida saludable, con el evento “Knockout contra las adicciones”, que reunió a jóvenes pugilistas de diversos estados de la República.

Con el firme propósito de darles a las y los jóvenes de Soledad de Graciano Sánchez una alternativa saludable de vida e incentivar la sana interacción entre las familias, el evento “Knockout a las Adicciones” llegó para transformar la Plaza Principal en un escenario de deporte, energía y esperanza, siguiendo la directriz del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, de acercar el deporte a la comunidad y combatir las adicciones a través de la disciplina, la Coordinación de Deporte Municipal, en alianza con la Organización Nacional de Escuelas de Boxeo Aficionado (ONEBA), ofreció un espectáculo gratuito de boxeo.

La jornada comenzó este sábado a las 10:00 de la mañana con el pesaje de los participantes, donde los jóvenes pugilistas demostraron su entrega y disciplina; posteriormente, los primeros golpes de boxeo marcaron el inicio de una serie de combates, en los que los asistentes, tanto pequeños como grandes, se unieron con emoción; el evento fue totalmente familiar, donde la entrada gratuita permitió que todos pudieran disfrutar de la magia del deporte en el corazón de Soledad.

“Este evento es un claro ejemplo de cómo el deporte puede ser una vía para prevenir las adicciones y alejar a nuestros jóvenes de conductas de riesgo; vienen muchas personas que se han acercado con problemas de adicción y gracias al boxeo han salido adelante, incluso ahora son atletas de alto rendimiento que participan en olimpiadas”, señaló el Coordinador de Deporte Municipal, Christopher Bryan Arnold Piña; en tanto, el delegado de ONEBA en San Luis Potosí, Daniel Cruz Banda, explicó que “este es un campeonato regional de dos días con la participación de jóvenes de distintos estados, que servirá como fogueo rumbo a competencias internacionales en Panamá”.

Este evento es una muestra de los esfuerzos continuos del Gobierno municipal para demostrar que está cerca de la gente, trabajando para crear un entorno más saludable y seguro para la juventud soledense. “Gracias por el recibimiento en este municipio, es un lugar cálido y acogedor que nos inspira a seguir impulsando el boxeo”, expresó Carmen Márquez, presidenta de ONEBA: Un golpe fuerte a las adicciones y un paso firme hacia un Soledad más saludable.