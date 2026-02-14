CON CERCANÍA Y RESPALDO JURÍDICO, GOBIERNO DE SOLEDAD ACOMPAÑA HISTORIAS DE AMOR

– Parejas de Soledad compartieron emociones, nervios y esperanza al dar un paso definitivo en su historia de amor, con el respaldo de un gobierno cercano que facilita el acceso a derechos y fortalece a las familias.

Entre nervios contenidos y sonrisas que no se podían ocultar, Gloria Edith Mendoza González y Ezequiel Guadalupe Hernández Rico tomaron la decisión de unir sus vidas convencidos de que el amor también se construye con pasos firmes y con respaldo; se conocieron en el trabajo en agosto de 2025, y con apenas medio año de noviazgo, decidieron casarse este 13 de febrero en los Matrimonios Colectivos 2026, impulsados por el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez y el DIF Estatal, para comenzar una vida juntos, aprovechando una alternativa que les permitió formalizar su unión de manera gratuita, cercana y accesible.

La sorpresa llegó cuando, además de darse el sí, fueron anunciados por el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz como ganadores de un viaje a la playa con todo pagado para celebrar su luna de miel. “Nunca lo imaginamos, estábamos bromeando con eso y cuando escuchamos nuestros nombres no teníamos palabras”, compartieron emocionados; para ellos, la celebración fue cálida, y con una atención cercana, que además les dio tranquilidad y certeza jurídica.

Ana Karla y Edgar Iván, vecinos de la colonia San Felipe, también encontraron en esta celebración la oportunidad de consolidar su proyecto de vida; su historia comenzó hace un año, en un centro de rehabilitación en San Luis Potosí, donde coincidieron por experiencias similares que los acercaron y los llevaron a acompañarse en un proceso de crecimiento personal, tras meses de pláticas sencillas, apoyo mutuo y ocho meses viviendo juntos, decidieron que el matrimonio era el siguiente paso para avanzar con seguridad. “Nos dimos cuenta de estas bodas por internet y dijimos: hay que hacerlo de una vez; el trámite fue sencillo y la celebración muy bonita”, expresaron, destacando la orientación y el acompañamiento recibidos.

Con historias distintas, pero con el mismo deseo de formar un hogar, las parejas coincidieron en que estas bodas colectivas representan una oportunidad real para dar certeza legal, estabilidad y tranquilidad a las familias; con una línea de trabajo que prioriza la cercanía con la población, el Gobierno Municipal mantiene acciones que escuchan y atienden a jóvenes, adultos y sectores vulnerables, impulsando políticas públicas que ponen a las personas al centro y acompañan a las familias en momentos que marcan el inicio de una nueva etapa de vida.