CON ATRACTIVOS GRATUITOS, LA FERIA NACIONAL DE LA ENCHILADA 2026 ROMPERÁ RÉCORD: JUAN MANUEL NAVARRO

– La gran fiesta soledense se realizará del 4 al 12 de abril, con conciertos y juegos mecánicos gratuitos, una muestra gastronómica ampliada, pabellones y entretenimiento para las familias.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, informó que, tras la aprobación del techo financiero en sesión de Cabildo celebrada este martes, quedó formalmente avalada la realización de la Feria Nacional de la Enchilada 2026 (FENAE), que se llevará a cabo del 4 al 12 de abril del presente año; señaló que esta decisión garantiza una planeación responsable y ordenada para consolidar una de las mejores ediciones feriales del municipio.

El Alcalde destacó que esta FENAE tendrá una muestra gastronómica más grande y variada que la del año anterior, colocando al centro a la enchilada potosina, emblema y orgullo culinario de Soledad y declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de San Luis Potosí, y subrayó que que esta fiesta soledense fortalece la identidad y dinamiza la economía local, respaldando a cocineras tradicionales, comerciantes y prestadores de servicios, bajo la visión de un gobierno cercano que escucha y atiende a sus familias.

Adelantó que en el Teatro del Pueblo se contemplan conciertos gratuitos y atractivos, con artistas de primer nivel como Horóscopos de Durango, Gloria Trevi, Luis R. Conríquez, La Arrolladora Banda El Limón, Los Acosta y Bronco, además de juegos mecánicos y circo gratuitos, así como actividades culturales y artísticas para que propios y visitantes disfruten en un ambiente familiar. “La aprobación del techo financiero nos permite ofrecer una Feria a la altura de lo que merecen nuestras familias, con orden, transparencia y una programación pensada para todas y todos”, expresó.

Navarro Muñiz invitó a todas las familias de Soledad, de la capital, de vecinos municipios y estados, a disfrutar de Soledad y su historia, gastronomía y gente; ser parte de la FENAE 2026 con entusiasmo, alegría y en compañía de sus familias enteras, destacando que año con año se busca que haya un plan de entretenimiento de calida y una oportunidad para el desarrollo económico y social de la región centro.

Con esta acción, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez reafirma su compromiso de impulsar tradiciones que fortalecen el orgullo e identidad del municipio, manteniendo siempre la cercanía con la población y generando espacios de convivencia que consolidan el desarrollo económico, cultural y social.