29 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
SOLEDAD

CON ATRACTIVOS GRATUITOS, LA FERIA NACIONAL DE LA ENCHILADA 2026 ROMPERÁ RÉCORD: JUAN MANUEL NAVARRO

By Redacción
122
spot_img
miércoles, febrero 25, 2026

– La gran fiesta soledense se realizará del 4 al 12 de abril, con conciertos y juegos mecánicos gratuitos, una muestra gastronómica ampliada, pabellones y entretenimiento para las familias.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, informó que, tras la aprobación del techo financiero en sesión de Cabildo celebrada este martes, quedó formalmente avalada la realización de la Feria Nacional de la Enchilada 2026 (FENAE), que se llevará a cabo del 4 al 12 de abril del presente año; señaló que esta decisión garantiza una planeación responsable y ordenada para consolidar una de las mejores ediciones feriales del municipio.

El Alcalde destacó que esta FENAE tendrá una muestra gastronómica más grande y variada que la del año anterior, colocando al centro a la enchilada potosina, emblema y orgullo culinario de Soledad y declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de San Luis Potosí, y subrayó que que esta fiesta soledense fortalece la identidad y dinamiza la economía local, respaldando a cocineras tradicionales, comerciantes y prestadores de servicios, bajo la visión de un gobierno cercano que escucha y atiende a sus familias.

Adelantó que en el Teatro del Pueblo se contemplan conciertos gratuitos y atractivos, con artistas de primer nivel como Horóscopos de Durango, Gloria Trevi, Luis R. Conríquez, La Arrolladora Banda El Limón, Los Acosta y Bronco, además de juegos mecánicos y circo gratuitos, así como actividades culturales y artísticas para que propios y visitantes disfruten en un ambiente familiar. “La aprobación del techo financiero nos permite ofrecer una Feria a la altura de lo que merecen nuestras familias, con orden, transparencia y una programación pensada para todas y todos”, expresó.

Navarro Muñiz invitó a todas las familias de Soledad, de la capital, de vecinos municipios y estados, a disfrutar de Soledad y su historia, gastronomía y gente; ser parte de la FENAE 2026 con entusiasmo, alegría y en compañía de sus familias enteras, destacando que año con año se busca que haya un plan de entretenimiento de calida y una oportunidad para el desarrollo económico y social de la región centro.

Con esta acción, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez reafirma su compromiso de impulsar tradiciones que fortalecen el orgullo e identidad del municipio, manteniendo siempre la cercanía con la población y generando espacios de convivencia que consolidan el desarrollo económico, cultural y social.

Artículo anterior
ALCALDE NAVARRO MUÑIZ ENTREGA PAQUETES ALIMENTARIOS QUE FAVORECEN EL DESARROLLO SOCIAL
Artículo siguiente
PLAN DE ACCIÓN 2026 PROTEGERÁ A VISITANTES Y TURISTAS DURANTE LA TEMPORADA VACACIONAL DE SEMANA SANTA: PROTECCIÓN CIVIL ESTATAL
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.