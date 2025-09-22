CON ARRANQUE DE TECHADO, JUAN MANUEL NAVARRO FORTALECE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

– Con inversión superior a un millón de pesos inició la construcción de techado en la Unidad Básica de Rehabilitación II, además de entregarse sillas de ruedas, andaderas y aparatos auditivos.

El Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz dio el banderazo de arranque a la construcción del techado con cubierta metálica en la Unidad Básica de Rehabilitación II, en la colonia Villa Jardín, una obra que resulta esencial para mejorar los servicios de terapia y rehabilitación de casi 600 pacientes con discapacidad que reciben apoyo del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), a cargo de su presidenta, María del Pilar Cardona Reyna.

El inicio del techado representa una inversión de más de un millón de pesos y tendrá como medidas 10 por 20 metros; en el mismo evento junto a la presidenta del DIF Municipal, se entregaron aparatos ortopédicos, auditivos, sillas de ruedas y andaderas a familias que más lo necesitan.

Durante su mensaje, el Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz destacó la cercanía y compromiso de su administración con los sectores vulnerables: “Queremos reconocer al personal médico, administrativo y operativo de nuestras UBR porque son quienes conviven día a día con las familias y conocen sus necesidades, en Soledad hemos crecido y hoy somos ejemplo al contar con Unidades Básicas de Rehabilitación que brindan atención de calidad y compromiso con toda nuestra gente”.

Por su parte, la presidenta del Sistema Municipal DIF, María del Pilar Cardona Reyna agradeció el respaldo del Gobierno Municipal y el edil, Navarro Muñiz, para fortalecer la atención que se brinda en las unidades: “Estamos muy contentos y agradecidos con el Alcalde, porque se comprometió a dejar totalmente techada y protegida el área de Equinoterapia para que nuestros niños reciban sus terapias sin sufrir las inclemencias del tiempo, en Soledad tenemos instalaciones y servicios que son referencia en el estado, lo que demuestra el gran compromiso con nuestras familias”.

Las y los beneficiarios también compartieron su agradecimiento, como Rocío Hernández Corona, madre de un paciente, expresó: “Mi hijo es autista y recibe aquí terapias de lenguaje y equinoterapia, este techado será de gran ayuda para nosotros y agradecemos mucho al Alcalde por considerarnos y brindarnos su apoyo”.

Con estas acciones, el Ayuntamiento reafirma que en Soledad de Graciano Sánchez se escucha, se atiende y se trabaja por el bienestar de las familias, fortaleciendo la atención en salud y rehabilitación que impulsa la inclusión y el desarrollo humano.