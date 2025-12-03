CON APOYOS FUNCIONALES, DIF MUNICIPAL DE SOLEDAD RECONOCE FORTALEZA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

– En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Sistema Municipal DIF reforzó su compromiso con las y los soledenses en situación vulnerable, mediante la entrega de sillas de ruedas, bastones, muletas y andadores.

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, este 3 de diciembre, el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Soledad de Graciano Sánchez, realizó la entrega de apoyos técnicos y funcionales que mejoran la movilidad y calidad de vida de decenas de familias, acción encabezada por su presidenta, María del Pilar Cardona Reyna, quien destacó que estos apoyos se desarrollan siguiendo las indicaciones del Alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz para mantener un gobierno cercano y sensible. “Esta fecha es un llamado a reconocer la fortaleza de quienes viven con alguna discapacidad y a impulsar entornos verdaderamente inclusivos para todas y todos”, expresó.

La presidenta del DIF Municipal subrayó que esta jornada reafirma el compromiso municipal de atender de forma directa a los sectores más vulnerables del municipio; señaló que la entrega de decenas de sillas de ruedas, bastones, muletas y andadores responde a necesidades reales de las familias, que se acercan al sistema en busca de apoyo y encuentran respuesta inmediata gracias a una administración que escucha y atiende. “El impulso que nos brinda el Alcalde nos permite incrementar los apoyos y ampliar el número de beneficiarios”, resaltó.

Durante el evento, las y los asistentes celebraron que, a través del DIF, se fortalezca el acceso a una vida digna en la que la movilidad y la autonomía formen parte del día a día; la presidenta recordó que durante todo el año se ejecutan programas que promueven el bienestar, la inclusión social, el empoderamiento y el acompañamiento constante para quienes viven con alguna condición de discapacidad.

Este acto reafirma que el Gobierno Municipal mantiene una presencia cercana con la población que más requiere apoyo, consolidando una política pública incluyente que transforma realidades y refuerza el compromiso de brindar oportunidades para que todas las personas con discapacidad desarrollen su vida con dignidad, seguridad y apoyo institucional.