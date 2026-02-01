CON 300 MDP, INICIA CONVENIO DE FINANCIAMIENTO PARA MUJERES Y JÓVENES SOLEDENSES

– El Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado proyecta destinar 300 millones de pesos en créditos en Soledad.

Como parte de las acciones y estrategias para el impulso a la economía local, generar flujo económico y bienestar social, a través de la Dirección de Desarrollo Económico Municipal, el Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado (SIFIDE) destinará alrededor de 300 millones de pesos para impulsar emprendimientos y actividades productivas en Soledad de Graciano Sánchez, en el marco de una forma de convenio.

Durante la Primera Sesión del Consejo Consultivo de Desarrollo Económico Municipal, Héctor Javier Andrade Ovalle, titular de Desarrollo Municipal enfatizó sobre la magnitud del monto de inversión que el Estado tiene para destinar a emprendimientos soledenses, donde las mujeres y jóvenes son los principales interesados en los apoyos que ofrece el SIFIDE por el acompañamiento institucional que brinda y la accesibilidad de pagos que se acuerdan.

“Comentarles que hay un número importante, sobre todo de mujeres, que han estado solicitando prestamos para sus negocios, para crecerlos o para emprenderlos. Este convenio que se celebra hoy, es muy importante para que las y los soledenses puedan accesar a créditos formales”, mencionó.

Explicó que existen esquemas de financiamiento informales que afectan principalmente a mujeres emprendedoras y jóvenes recién egresados, por los cobros e intereses excesivos, por ello, el Gobierno Municipal fortalecerá la difusión de los créditos del SIFIDE, los cuales son seguros y justos, promoviendo su acceso mediante recorridos en colonias y comunidades, para que la ciudadanía este informada de la existencia y disponibilidad de los apoyos, tal como lo instruyó el Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz.

“Hay créditos desde la palabra, donde no se requiere mayor garantía que la palabra de las mujeres, y de ahí empieza a crecer el monto de inversión. Otros con financiamiento mayor son para la compra de maquinaria o equipo de trabajo en el sector agrario. Son esquemas diferentes. SIFIDE tiene diferentes esquemas de financiamiento” explicó.

Además del acceso a estos recursos para todas y todos los emprendedores que buscan consolidar o ampliar su negocio en el municipio, también se trabajará de la mano con el Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICAT), con quienes se ampliará la oferta de actualizaciones para el empleo formal.

Estas acciones, junto con el otorgamiento de facilidades para agilizar permisos y trámites, eliminando barreras burocráticas, fortalecerán la instalación de nuevos negocios y la generación de empleo, reafirmando así el compromiso del Ayuntamiento de Soledad de mantenerse cercano y resolviendo las necesidades de toda la población soledense para su bienestar y crecimiento económico