COMUNIDAD VECINAL DE SAN ANTONIO EN SOLEDAD REFUERZA CULTURA DE PAZ CON FERIA DE SEGURIDAD

• Guardia Civil Municipal de Soldad de Graciano Sánchez acercó a la colonia San Antonio una Feria de Seguridad con actividades para niñas y niños, orientación para adultos y atención directa a familias, para fortalecer la prevención del delito.

La Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez llevó a la colonia San Antonio, la segunda Feria de Seguridad del año, enfocada en la proximidad social, la prevención del delito y la atención directa a familias, niñas, niños y sectores vulnerables; a través de actividades lúdicas, entrega de folletos y la participación de botargas, se fomentó entre la niñez la cultura de la paz, el respeto y la confianza en las autoridades, además de orientar a personas adultas sobre la denuncia y los canales de atención ante situaciones de violencia, acercando así los servicios de seguridad a la comunidad.

Estas acciones forman parte de la estrategia de cercanía impulsada por Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, quien ha instruido fortalecer el trabajo en territorio y mantener una comunicación directa con la población; durante la jornada, personal de la Guardia Civil Municipal, además de brindar información sobre auxilios, la línea de emergencias y el teléfono de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia (UAVI), escuchando y resolviendo dudas de madres y padres de familia.

En esta ocasión, también se trabajó de manera directa con el jardín de niños “Jesús R. Alderete”, donde el agrupamiento canino realizó dinámicas y una exposición que generó gran respuesta entre las y los menores, quienes convivieron con los elementos, conocieron los uniformes y subieron a las unidades oficiales, y se atendieron solicitudes de planteles educativos interesados en llevar este modelo de proximidad a escuelas y jardines de niños.

La feria contó con la coordinación de dependencias municipales y estatales, entre ellas la Guardia Civil Estatal con gabinete médico, agrupamiento canino, deportes y prevención del delito; por parte del municipio participaron áreas como Participación Ciudadana, Derechos Humanos, coordinaciones municipales, Servicios Municipales, reclutamiento y el DIF, asimismo, el Ejército y la Guardia Nacional acompañaron estas actividades, reforzando el mensaje de trabajo conjunto para estar más cerca de la ciudadanía y atender de manera integral a las familias soledenses.