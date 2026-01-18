COMUNIDAD EDUCATIVA RECONOCE ACCIONES MUNICIPALES A FAVOR DE LA SALUD EMOCIONAL DE LA JUVENTUD SOLEDENSE

– Docentes destacan el acercamiento del Gobierno Municipal para implementar estrategias que prevengan la depresión, a través de una jornada de pláticas preventivas.

Con motivo del marco del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, docentes de la comunidad educativa reconocieron las acciones y el acercamiento del Gobierno Municipal para implementar estrategias preventivas enfocadas en el bienestar emocional de niñas, niños y adolescentes a través del programa “Jornada de Acompañamiento y Concienciación sobre la Depresión”.

Nicolás Contreras Cisneros, director de la Escuela Secundaria “Profesor Miranda Uresti”, destacó la importancia de la participación de los padres de familia en estos espacios de diálogo, ya que son quienes pueden identificar situaciones emocionales de riesgo en sus hijos. Agradeció el impulso de esta iniciativa al Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz.

“A veces pensamos que los jóvenes no tienen problemas, pero ellos cargan con toda la problemática familiar. Aquí en la escuela hacen amigos, socializan, pero tienen problemas que a veces se complican, por eso nos da gusto que se nos apoye, la prioridad son los alumnos. Queremos sembrar la semilla en ellos para que tengan ese cambio en la sociedad”, comentó, al señalar que el objetivo es prevenir que los jóvenes se refugien en actividades ilícitas o que afecten su salud.

De la misma manera, Tellez Yanuci, directora del turno vespertino, agradeció que el plantel haya sido considerado el inicio de estas jornadas de concientización; “Es prioridad para nosotros como comunidad escolar, la salud emocional de los chicos, la depresión es un tema que sí o sí debemos de hablarlo. Este apoyo ayudará a canalizar y buscar una posible solución a su salud emocional”, expresó.

Estas charlas forman parte de las acciones que, en coordinación con el Instituto Temazcalli, el Instituto Municipal de la Juventud, la Dirección de Educación y Acción Cívica y el Sistema Municipal DIF, se implementarán principalmente en escuelas secundarias, aunque también se contempla acudir a primarias del municipio.

El trabajo se realiza de manera integral, ya que participan tanto padres de familia, alumnos y docentes. Algunas de las instituciones que serán visitadas son la Telesecundaria Julián Carrillo y la Telesecundaria Graciano Sánchez, además de otras que se encuentran en proceso de sumarse al programa.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de fortalecer y atender las necesidades de la juventud, brindando entornos escolares seguros en donde se priorice la salud emocional estudiantil, manteniendo un gobierno cercano, que escucha y actúa ante sus necesidades.