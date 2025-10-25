COMUNIDAD EDUCATIVA EN SOLEDAD CONMEMORA FECHAS EMBLEMÁTICAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL

– En la escuela primaria “Héroes de Nacozari”, se conmemoró el Día Internacional de las Bibliotecas y de las Naciones Unidas, a través de actividades simbólicas y cívicas.

En un emotivo evento y con gran participación de estudiantes, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez conmemoró dos celebraciones emblemáticas que enmarcan el desarrollo cultural, social y educativo del municipio: Día Internacional de las Bibliotecas y el Día de las Naciones Unidas, con la colaboración de autoridades educativas de la primaria “Héroes de Nacozari”, ubicada en la colonia Hogares Ferrocarrileros segunda sección.

En representación del Alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz, la titular de Educación y Acción Cívica, Velia Castro Granja señaló que la paz y el hermanamiento no sólo es un valor que debe imperar entre los países, sino desde lo propio, como entre estudiantes, vecinos y en todos las comunidades. Resaltó la importancia de inculcar en la niñez el respeto a cualquier persona y la convivencia sana y en paz en cualquier momento de la vida.

Por su parte, María Gudalupe Cortéz, titular de Bibliotecas Municipales, subrayó que una Biblioteca es un refugio para el conocimiento y una oportunidad de conocer el mundo a través de las líneas, sin importar edades, lugares ni horarios. Invitó a todas las familias a conocer los servicios que se ofrecen desde cada una de las cinco Bibliotecas municipales, en donde las y los pequeños pueden encontrar historias e información que los impulsen a seguir preparándose.

Durante la ceremonia, niñas y niños participaron con entusiasmo en diversas actividades cívicas alusivas a ambas fechas, se entonó con gran emoción y sentir el “Himno a las Escuelas Primarias Potosinas”; se declamaron reseñas conmemorativas y se realizó un desfile de banderas con la participación de alumnas y alumnos de primer y segundo grado quienes recitaron “Canten los Niños”.

También en un acto simbólico al término de la ceremonia, las y los pequeños estudiantes soltaron globos blancos, como representatividad de la paz y el respeto entre las personas, naciones y comunidades en todo el mundo.

El Gobierno Municipal reconoció el esfuerzo de la comunidad educativa por promover el amor a la lectura, los valores de la cooperación y paz entre las nuevas generaciones, para construir una sociedad más incluyente, diversa y justa.